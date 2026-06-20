उद्धव ने बागी सांसदों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, वरना छिन सकती है शिवसेना UBT की सदस्यता

बागी सांसदों को शिवसेना का नोटिस.
मुंबई:
उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट का संकट लगातार बना हुआ है. चार साल में ये दूसरी बार है जब पार्टी टूट के खतरे का सामना कर रही है. वहीं बागी सासंदों की सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है. दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे (यूबीटी) पार्टी ने अपने बागी सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी ने बागियों को उनका स्पष्टीकरण देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. साथ ही उनको सदस्यता छिनने की भी चेतावनी दी गई है.
नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर तय समय के भीतर जवाब नहीं आता है, तो यह मान लिया जाएगा कि सांसदों ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है. यह नोटिस शिवसेना यूबीटी के चीफ व्हिप अनिल देसाई ने जारी किया है.
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पूजा भारद्वाज
Associate Editor -Current Affairs, News Input
पूजा भारद्वाज भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, सधी हुई एंकरिंग और खबरों का गहरा विश्लेषण उनकी पत्... और पढ़ें
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