Business Top 5: 8वें वेतन आयोग से लेकर सोने-चांदी की कीमतों में तेजी तक, ये हैं बिजनेस की 5 बड़ी खबरें

Business Newswrap: आज का दिन निवेशकों, नौकरीपेशा लोगों और आम जनता के लिए खास रहा. जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर 8वें वेतन आयोग से बड़ी खबर आई, वहीं करोड़ों पीएफ खाताधारकों के खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू हो गया. इसके अलावा अदाणी ग्रुप की बाजार में धूम, सोने-चांदी की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में रही हरियाली ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. आइए जानते हैं विस्तार से आज की 5 बड़ी बिजनेस खबरें.

8वें वेतन आयोग पर 3 जुलाई, शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े डेटा अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. सैलरी, पेंशन और भत्ते समेत 8th CPC की कई चीजें तय करने के लिए ये डेटा बेहद जरूरी होता है. डिटेल में जानिए. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

देश के करोड़ों EPF सब्‍सक्राइबर्स को जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है. सरकार नौकरीपेशा लोगों के खाते में आज से PF का ब्‍याज देना शुरू करेगी. किसके खाते में कितने पैसे आएंगे, मोटा-मोटी ये भी समझ ही लीजिए. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को क्यूआईपी में उम्मीद से कई गुना ज्यादा निवेश मिला. देश-विदेश के बड़े निवेशकों ने भरोसा दिखाया. इससे ग्रुप की निवेशकों के बीच मजबूत होती पकड़ साफ नजर आई. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

अमेरिकी जॉब मार्केट के कमजोर आंकड़ें, डॉलर की कमजोर स्थिति की वजह से आज यानी 3 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. एक्सपर्ट अजय केडिया से जानिए कहां तक कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

शेयर मार्केट में उछाल के बीच एक्सपर्ट्स ने ये भी सलाह दी है कि निवेशकों को वैश्विक स्तर पर तकनीकी शेयरों में चल रही बिकवाली (Global Technology Sell-off) पर नजर रखनी चाहिए. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)