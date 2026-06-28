'मेरे पंख नहीं हैं, तो उन्हें कौन काट सकता है'- उद्धव के 'ऑपरेशन देवेंद्र' वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के “ऑपरेशन देवेंद्र” वाले बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने इस बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए न सिर्फ इसका मजाक उड़ाया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि उनके पास जनता और पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन है, इसलिए उन्हें किसी साजिश की चिंता नहीं है.

उद्धव के बयान पर फडणवीस का तंज

उद्धव ठाकरे के ‘ऑपरेशन देवेंद्र' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि यह सब बेबुनियाद बातें हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पास कोई पंख ही नहीं हैं, तो कोई उन्हें काट कैसे सकता है. उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल में हलचल और बढ़ा दी है.

‘मेरे साथ 14 करोड़ लोगों का आशीर्वाद'

फडणवीस ने साफ कहा कि उन्हें किसी भी तरह की साजिश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद उनके साथ है. उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पूरी तरह विकास कार्यों पर है, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर.

एक ही फ्लाइट पर सियासी चर्चा तेज

हाल ही में फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक ही फ्लाइट से मुंबई से नागपुर गए थे. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. इस पर फडणवीस ने कहा कि यह सिर्फ एक संयोग था और इसे लेकर ज्यादा मतलब निकालना बेकार है.

‘वेद्यांचा बाजार' जैसी स्थिति

इन अटकलों पर तंज कसते हुए फडणवीस ने राजनीति को “वेद्यांचा बाजार” यानी पागलों का बाजार तक कह दिया. उन्होंने कहा कि दो नेताओं का एक ही फ्लाइट में सफर करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इसे लेकर बेवजह की कहानियां बनाई जा रही हैं.

फ्लाइट में नहीं हुई कोई खास बातचीत

फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि फ्लाइट के दौरान उनकी उद्धव ठाकरे से कोई खास बातचीत नहीं हुई. उन्होंने कहा कि उद्धव एक कोने में बैठे थे और वह दूसरे कोने में. अगर साथ बैठे होते, तो सामान्य बातचीत हो सकती थी. उद्धव ठाकरे के इस दावे पर कि फडणवीस फ्लाइट में “बेबस” लग रहे थे, सीएम ने दिलचस्प जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पूरा समय वह अपने मोबाइल पर फिल्म या वेब सीरीज देखते रहे, ऐसे में उनके चेहरे पर बेबसी कैसे दिख सकती है.

‘ऑपरेशन टाइगर' से जुड़ी राजनीति

दरअसल, ‘ऑपरेशन टाइगर' को शिवसेना (UBT) में फूट से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें हाल ही में पार्टी के कई सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए. इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने ‘ऑपरेशन देवेंद्र' का जिक्र किया था, जिस पर अब फडणवीस ने जवाब दिया है.

पुरानी बातों पर भी साधा निशाना

फडणवीस ने 2019 की राजनीति का जिक्र करते हुए भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि अगर उस समय उन्हें समर्थन मिला होता, तो तस्वीर अलग हो सकती थी. हालांकि अब वह किसी भी तरह की “शुभकामनाएं” स्वीकार करने को तैयार हैं.