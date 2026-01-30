विज्ञापन
सुनेत्रा पवार या कोई और? अजित पवार की जगह कौन बनेगा डिप्टी CM, छगन भुजबल ने खोले पत्ते

शनिवार को मीटिंग मुख्य रूप से विधायक दल का नेता चुनने के लिए है. अगर सभी सदस्यों के बीच आम सहमति बनी, तो कल के कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है.

अजित पवार की जगह कौन बनेगा डिप्टी सीएम.
  • महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है
  • अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और छगन भुजबल डिप्टी सीएम पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं
  • एनसीपी के विधायक दल की बैठक शनिवार को बुलाई गई है, जिसमें नए नेता के चयन पर फैसला होगा
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद से बड़ा सवाल एक ही है कि सरकार में उनकी जगह आखिर कौन लेगा. पार्टी में भी डिप्टी सीएम पद भरे जाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है. इस रेस में सबसे पहला नाम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का सामने आ रहा है. विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, ये शनिवार को होने वाली बैठक में तय होगा. लेकिन एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने डिप्टी सीएम कौन होगा, इसे लेकर हल्का इशारा जरूर दे दिया है.

ये भी पढे़ं- दोनों NCP के विलय पर मतभेद... एनसीपी के भविष्य पर कौन लेगा अंतिम फैसला, आखिर 'पवार परिवार' में चल क्‍या रहा?

वैसे तो सुनेत्रा पवार के साथ छगन भुजबल का नाम भी डिप्टी सीएम की रेस में है. क्यों कि वह ओबीसी के बड़े नेता हैं. अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर है. इसकी बड़ी वजह ये भी है कि भुजबल लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं. वह पूरे प्रदेश की राजनीति अच्छे से समझते भी हैं. वहीं सुनेत्रा पवार के नाम की चर्चा इसलिए है क्यों कि वह अजित पवार की पत्नी हैं और अजित के अंतिम संस्कार के बाद छगन भुजबल ने खुद उनसे मुलाकात भी की थी. हालांकि, उन्होंने NDTV से बातचीत में इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा था कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी.

विधायक दल का नेता चुनना प्राथमिकता

अब छगन भुजबल का कहना है, "हमारी प्राथमिकता फिलहाल विधायक दल का नेता चुनना है और उसी दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं. अगले एक-दो घंटे में इस पर निर्णय हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अंतिम फैसला कर लें, उसके बाद हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे; उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है.

शनिवार को होगी NCP की बैठक

छगन भुजबल ने कहा कि अजित पवार जिस तरह से हमें छोड़कर गए, उससे नींद उड़ गई है. लेकिन अब जिम्मेदारी संभालकर आगे बढ़ना ही होगा. उन्होंने बताया कि शनिवार को एनसीपी के विधानमंडल सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में विधायक दल का नेता चुनने को लेकर चर्चा की जाएगी. 

सुनेत्रा या कोई और? कौन बनेगा डिप्टी सीएम

एनसपी नेता ने बताया कि कई लोगों की राय है कि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. उन्हें लगता है कि ये मांग गलत नहीं है. वहीं दोनों एनसीपी के विलय को लेकर छगन भुजबल ने कहा कि उनको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल खाली पड़े उपमुख्यमंत्री पद को सुनेत्रा जी के जरिए भरा जा सकता है, हमारा ध्यान इसी पर केंद्रित है. 

उन्होंने कहा कि जनता जैसा चाहेगी, वैसा ही होगा. शनिवार को मीटिंग मुख्य रूप से विधायक दल का नेता चुनने के लिए है. अगर सभी सदस्यों के बीच आम सहमति बनी, तो कल के कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है.

