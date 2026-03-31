पार्टी तोड़ने के लिए 5 करोड़ का पैकेज दिया...NCP प्रवक्ता सूरज चव्हाण का अजित पवार के भतीजे पर बड़ा आरोप

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सूरज चव्हाण ने अजित पवार के भतीजे रोहित पवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. चव्हाण ने दावा किया कि रोहित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट डालने और पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए एक एजेंसी को पांच करोड़ रुपये का पैकेज दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को वेतन पर रखकर पार्टी के खिलाफ झूठे आरोप भी लगवाए जा रहे हैं.

“तुतारी” गुट पर एनसीपी को बदनाम करने का दावा

सूरज चव्हाण ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से “तुतारी” गुट लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, इस गुट का फोकस अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय एनसीपी को कमजोर करने पर ज्यादा है. पार्टी के संविधान को लेकर फैलाए जा रहे दावों पर चव्हाण ने कहा कि जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक सेल को फ्रंटल संगठन से हटाए जाने का दावा पूरी तरह गलत है.

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संविधान और सेल को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप

चव्हाण के अनुसार, ये सेल कभी भी फ्रंटल संगठनों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि शुरू से ही अलग इकाइयों के रूप में काम करते रहे हैं. सूरज चव्हाण ने कहा कि इस संबंध में पार्टी ने चुनाव आयोग को जो दस्तावेज सौंपे हैं, उनमें सभी प्रावधान साफ‑साफ दर्ज हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने रोहित पवार को सलाह दी कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पर निशाना साधने के बजाय अपने विधायकों और सांसदों पर ध्यान दें, जो अन्य दलों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं.

आरोप जारी रहे तो “जैसे को तैसा” जवाब की चेतावनी

चव्हाण ने यह भी कहा कि पार्टी की अध्यक्ष सुनेत्रा वहिनी संगठन के अंदरूनी मामलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं और किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. अंत में सूरज चव्हाण ने चेतावनी दी कि अगर आगे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाए गए, तो पार्टी की ओर से “जैसे को तैसा” जवाब दिया जाएगा.