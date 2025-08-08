विज्ञापन
रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री के बेटे के इवेंट की ही स्पॉन्सर बनी कंपनी!

आरोपों पर प्रताप सरनाईक ने किसी गड़बड़ी से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि गोविंदा समर्थक खेलों को राजनीति से जोड़ना गलत है

  • प्रताप सरनाइक ने गैरकानूनी तरीके से चल रही रैपिडो का वाकया पकड़ा
  • प्रो गोविंदा लीग की स्पांसरशिप रैपिडो को मिलने का आरोप
  • सरनाइक के बेटे ने राजनीति को आयोजन से अलग रखने की बात कही
मुंबई:

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर विपक्ष ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. बिना अनुमति मुंबई में सर्विसेज शुरू कर चुके रैपिडो”के खिलाफ हाल ही में कार्रवाई की घोषणा करने वाले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के बेटे द्वारा मुंबई में इस साल आयोजित होने वाले दही हांडी प्रतियोगिता 'प्रो-गोविंदा लीग' में ही 'रैपिडो' मुख्य प्रायोजक के रूप में उभरा है. इस जानकारी के बाद मंत्री पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं. लेकिन उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है,

सरनाईक ने 2 जुलाई को मुंबई में मंत्रालय जंक्शन के पास एक रैपिडो बाइक टैक्सी को चलते हुए पकड़ा था. उन्होंने ख़ुद जनता की शिकायतों की पुष्टि करने के लिए ऐप पर एक सवारी बुक की थी और कहा था की सरकार की अनुमति नहीं देने के बावजूद ये अवैध रूप से सेवा शुरू है और दावा किया की राज्य की मंजूरी के बिना काम करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

इसके बाद, उनके विभाग ने छापेमारी शुरू की और करीब 70 बाइक टैक्सियों को जब्त किया गया था.कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने मंत्री पर निशाना साधा है. 

विजय वडेट्टीवार ने कहा, पहले आप एक निजी ऐप के ज़रिए बाइक बुक करते हैं, फिर बेचारे बाइक सवार को पकड़ते हैं. उसका वीडियो बनाते हैं... और फिर, परेशान निजी ऐप मालिकों से इस आयोजन के लिए धन जुटाना कितना बढ़िया विचार है! मंत्री जी ने दिखाया कि जब महाराष्ट्र का खजाना खाली हो, तब धन कैसे जुटाया जाए.

एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने इसे "ब्लैकमेल" करार दिया. उन्होंने कहा, "मंत्री जी ने रैपिडो बाइक पकड़ी, उन्हें प्रचार मिला और फिर उन्होंने तेज़ी से अपना रुख बदला और एक स्पॉन्सरशिप हासिल की! इससे साबित होता है कि यह सरकार जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करती है. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं है? बाइक टैक्सी को अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, स्पष्ट रूपरेखा के अभाव में रैपिडो ने संचालन जारी रखा, जो मौजूदा परिवहन कानूनों का उल्लंघन है.

आरोपों पर प्रताप सरनाईक ने किसी गड़बड़ी से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि गोविंदा समर्थक खेलों को राजनीति से जोड़ना गलत है, मैंने 2 जुलाई को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जबकि प्रायोजन 26 मई को दिया गया था। मैंने निडर होकर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जो मेरे बेटे, पूर्वेश सरनाईक द्वारा आयोजित गोविंदा समर्थक कार्यक्रम को प्रायोजित कर रही थी, इस कार्रवाई की प्रशंसा करने के बजाय, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं. 

प्रो गोविंदा लीग अध्यक्ष उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक ने कहा,  “प्रो गोविंदा लीग” की बदौलत मुंबई और ठाणे के दही हांडी खिलाड़ी दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं. दही हांडी खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा मंच तैयार हुआ है। हमें मार्च में रैपिडो का प्रायोजन मिला था। जुलाई में, प्रताप सरनाईक ने रैपिडो के खिलाफ कार्रवाई की थी. किसी भी कार्यक्रम का प्रायोजन उस समय उपलब्ध नहीं होता, वह बहुत पहले से उपलब्ध होता है

रैपिडो के अलावा, अन्य प्रायोजक भी हैं। रोहित पवार को खेल में राजनीति नहीं लानी चाहिए। हालांकि, रोहित पवार की आलोचना के कारण हमारे प्रो गोविंदा को प्रसिद्धि मिली है। इस प्रो गोविंदा का प्रताप सरनाईक से कोई संबंध नहीं है, मैं इस प्रो गोविंदा का अध्यक्ष हूँ। हम किसी की आलोचना से रुकेंगे नहीं वाले.

