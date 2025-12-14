विज्ञापन
मुंबई : रैपिडो चालक ने युवती से रेप का किया प्रयास, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा

युवती ने खुद को बचाने के लिए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. (एनडीटीवी के लिए अमजद खान की रिपोर्ट)

मुंबई : रैपिडो चालक ने युवती से रेप का किया प्रयास, गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा
  • युवती को रैपिडो चालक ने जिम पहुंचाने के बजाय अंधेरी जगह पर ले जाकर रेप की कोशिश की
  • युवती ने जब शोर मचाया तब आसपास के लोग वहां पहुंचे और आरोपी को पकड़कर जमकर धुना
  • घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी
मुंबई:

मुंबई के पास कल्याण पश्चिम के सिंडिकेट परिसर में शनिवार शाम एक डरावनी घटना सामने आई. जहां एक युवती ने जिम जाने के लिए रैपिडो मोटरसाइकिल बुक की थी, लेकिन यह सफर उसके लिए भयावह साबित हुआ. आरोप है कि चालक ने युवती को जिम छोड़ने के बजाय, कल्याण पश्चिम के पुलिस लाइन के पास एक सुनसान और अंधेरी जगह पर ले गया. वहां उसने युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए रेप का प्रयास शुरू कर दिया.

युवती ने खुद को बचाने के लिए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. जब युवती ने उन्हें पूरी घटना बताई, तो गुस्साई भीड़ ने रैपिडो चालक को पकड़ लिया और सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल, पुलिस युवती की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है और आरोपी चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

