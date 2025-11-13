विज्ञापन
पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग, 8 की मौत, 20 लोग जख्मी, लगा भीषण जाम

पुणे से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां पुणे-बेंगलोर हाईवे पर हुई टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई. इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. जबकि करीब 15-20 लोग घायल हो गए.

पुणे-बेंगलोर नैशनल हाईवे पर बड़ा हादसा.
  • पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे के नवले ब्रिज पर दो कंटेनरों की टक्कर से भीषण आग लगी और 8 लोगों की मौत हुई.
  • हादसे में लगभग पंद्रह से बीस लोग घायल हुए और कई अन्य वाहन भी दुर्घटना की चपेट में आए थे.
  • घटना के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और भारी जाम लग गया था, बचाव कार्य जारी है.
पुणे:

पुणे से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में टक्कर के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. जबकि करीब 15-20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार पुणे के नवले ब्रिज पर गुरुवार शाम यह भयानक हादसा हुआ है. बताया गया कि दो कंटेनरों में टक्कर हुई, इससे आस-पास से गुजरने वाली कई अन्य गाड़ियां भी हादसे की जद में आ गई. हादसा इतना भयानक था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 15 से 20 लोग घायल हो गए.

पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर नवले ब्रिज पर हुआ हादसा

इस हादसे के बाद पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर यातायात ठप हो गया है. दो कंटेनरों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. अब आग पर काबू पा लिया गया है. नवले ब्रिज पर हुए इस हादसे के बाद काफी हंगामा हुआ. शुरुआत में बताया गया था कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. बाद में यह संख्या बढ़कर अब सात हो गई है.  

पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे की बड़ी अपडेट

  • दो कंटेनरों की आपस में ज़ोरदार टक्कर, एक कंटेनर में भीषण आग लगी.
  • दुर्घटनाग्रस्त हुए दोनों कंटेनरों के बीच एक चार पहिया वाहन के भी फँसने की ख़बर.
  • हादसे में पाँच लोगों की मौत होने की जानकारी है, करीब 15 ज़ख़्मी बताए जा रहे हैं.
  • खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुँचीं है और बचाव एवं आग बुझाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है.
  • दुर्घटना के कारण नैशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और भारी जाम लग गया है.
पुणे में हादसे के बाद गाड़ियों के उड़े परखच्चे.

पुणे में हुए इस भीषण हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है. देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में लिखा- पुणे के नवले पुल पर हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं पीड़ादायक है.
मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

महाराष्ट्र सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की. सीएम ने लिखा- हम उनके परिवारों के दुःख में शामिल हैं. इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

हादसे के बाद पुणे-बेंगलोर हाईवे पर लगा लंबा जाम.

हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

इस हादसे के कारण पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लग गया है. हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है. बताया जा रहा है कि पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे के बाद हाईवे को क्लीयर करने की कोशिश जारी है. लेकिन शाम का वक्त होने के कारण भीषण जाम लग गया है.

