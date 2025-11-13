पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग, 8 की मौत, 20 लोग जख्मी, लगा भीषण जाम

पुणे से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में टक्कर के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. जबकि करीब 15-20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार पुणे के नवले ब्रिज पर गुरुवार शाम यह भयानक हादसा हुआ है. बताया गया कि दो कंटेनरों में टक्कर हुई, इससे आस-पास से गुजरने वाली कई अन्य गाड़ियां भी हादसे की जद में आ गई. हादसा इतना भयानक था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 15 से 20 लोग घायल हो गए.

इस हादसे के बाद पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर यातायात ठप हो गया है. दो कंटेनरों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. अब आग पर काबू पा लिया गया है. नवले ब्रिज पर हुए इस हादसे के बाद काफी हंगामा हुआ. शुरुआत में बताया गया था कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. बाद में यह संख्या बढ़कर अब सात हो गई है.

पुणे में हुए इस भीषण हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है. देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में लिखा- पुणे के नवले पुल पर हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं पीड़ादायक है.

मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.



महाराष्ट्र सीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की. सीएम ने लिखा- हम उनके परिवारों के दुःख में शामिल हैं. इस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

इस हादसे के कारण पुणे-बेंगलोर नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लग गया है. हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है. बताया जा रहा है कि पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे के बाद हाईवे को क्लीयर करने की कोशिश जारी है. लेकिन शाम का वक्त होने के कारण भीषण जाम लग गया है.