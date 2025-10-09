विज्ञापन
पोर्श कार और BMW में चल रही थी रेस! हाईवे पर हुआ ऐसा हादसा, उड़ गए कार के परखच्चे

Mumbai Porsche Accident: चश्मदीद ने दावा किया है कि ये खौफनाक हादसा रेसिंग की वजह से हुआ है. पोर्श कार और BMW में रेस लगी हुई थी, जिसके बाद पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हालांकि पुलिस ने इस पर  कुछ भी नहीं कहा है.

पोर्श कार और BMW में चल रही थी रेस! हाईवे पर हुआ ऐसा हादसा, उड़ गए कार के परखच्चे
मुंबई में डिवाइडर से टकराई पोर्श कार.
  • मुंबई हाईवे पर तेज स्पीड पोर्श कार डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई.
  • हादसे में पोर्श कार का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया.
  • चश्मदीदों ने बताया कि पोर्श और बीएमडब्लू कारों के बीच सड़क पर रेसिंग चल रही थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई.
मुंबई:

सड़क पर रेस लगाना किस कदर जानलेवा हो सकता है, ये पहले भी कई बार देखा जा चुका है. अब मुंबई ये भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. पुणे पोर्श कांड के बाद अब मुंबई की पोर्श कार चर्चा में है. इस बार वजह रेसिंग बताई जा रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि पोर्श और बीएमडब्लू में रेस लगी हुई थी, जिसके बाद पोर्श कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि हादसे की वजह रेस है या कुछ और.

डिवाइडर से टकराई पोर्श कार

ये हादसा बुधवार रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ. इस हादसे में तेज रफ्तार पोर्श कार डिवाइडर से टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस दौरान ड्राइवर को गंभीर चोट आई है. 

 नीली पोर्श के उड़े परखच्चे

मौके पर मौजूद चश्मदीद ने दावा किया है कि ये खौफनाक हादसा रेसिंग की वजह से हुआ है. पोर्श कार और BMW में रेस लगी हुई थी, जिसके बाद पोर्श अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हालांकि ये दावा सिर्फ चश्मदीद का है. पुलिस ने इस पर  कुछ भी नहीं कहा है. हादसे के बाद नीली पोर्श की क्या हालत हुई, इसे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है. कि लग्जरी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है.

