नवी मुंबई के ऐरोली में एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. छात्रा के माता-पिता ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बेंच के नीचे नकल की चिट मिली थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उनकी बेटी को सबके सामने अपमानित किया था. इसी मानसिक तनाव के कारण लड़की ने खुदकुशी कर ली.

आत्‍महत्‍या करने वाली छात्रा के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल कविता देशमुख द्वारा अपमानित किए जाने के बाद बेटी ने आत्महत्या की. परीक्षा हो रही थी, तभी अनुष्का केवले की बेंच के नीचे एक कॉपी मिली. इस पर स्कूल की प्रिंसिपल और एक शिक्षक ने उस पर नकल करने का आरोप लगाया. आरोप लगने के बाद प्रिंसिपल कविता देशमुख ने छात्रा को सबके सामने डांटा, जिसपर लड़की ने अपमानित महसूस किया. अपमान सहन न कर पाने के कारण अनुष्का ने उसी दिन आत्महत्या कर अपनी जान दे दी.

परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद रबाले पुलिस थाने में सुशिलाबाई देशमुख विद्यालय की प्रिंसिपल कविता देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच में जुटी हुई है.