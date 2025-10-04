विज्ञापन
नागपुर के होटल व्यवसायी और पत्‍नी की इटली में रोड एक्‍सीडेंट में मौत, बेटी की हालत नाजुक

Italy Road Accident: इटली के ग्रोसेटो में शुक्रवार सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में दो भारतीय नागरिकों नागपुर के होटल व्यवसायी जावेद अख्तर और उनकी पत्नी नादिरा गुलशन समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

इटली में सड़क दुर्घटना में दो भारतीय नागरिकों की मौत
  • नागपुर के होटल व्यवसायी जावेद अख्तर, उनकी पत्नी का इटली में सड़क हादसे में निधन , बेटी गंभीर रूप से घायल
  • दुर्घटना इटली के ग्रोसेटो के पास ऑरेलिया नेशनल हाईवे पर पर्यटकों को ले जा रही वैन और मिनी बस की टक्कर से हुई
  • जावेद अख्तर के बेटे ने स्थानीय हेल्पलाइन पर सूचना दी, जिससे नागपुर में परिवार को दुर्घटना की खबर मिली
नागपुर:

नागपुर के प्रसिद्ध होटल व्यवसायी जावेद अख्तर और उनकी पत्नी नादिरा गुलशन का इटली में हुए सड़क हादसे में निधन हो गया. इस रोड एक्‍सीडेंट में उनकी 21 साल की बेटी आरजू अख्‍तर गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं दूसरी बेटी शिफा और बेटे जाज़ेल भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं. यह दुर्घटना इटली के ग्रोसेटो के पास ओरिलिया (Aurelia) राजमार्ग पर हुई. 

जावेद अख्तर के बेटे ने होश में आने पर स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद नागपुर में उनके रिश्तेदारों को दुर्घटना की सूचना मिली. परिवार का नागपुर में गुलशन प्लाझा हॉटेल है. नागपुर के जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने एनडीटीवी को बताया कि नागपुर जिला प्रशासन इटली के दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए, उनके पार्थिव शरीर भारत लाने की व्यवस्था हो रही है.

इतालवी समाचार एजेंसी ‘एएनएसए' की खबर के अनुसार, यह दुर्घटना ग्रोसेटो में ऑरेलिया नेशनल हाईवे पर उस समय हुई, जब एशियाई पर्यटकों को ले जा रही एक वैन और एक मिनी बस के बीच टक्कर हो गई. खबर में बताया गया है कि इस घटना में बच्चों सहित पांच लोग घायल भी हुए हैं. अग्निशमन दल और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया. 

इटली स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि वह पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है. दूतावास ने कहा, 'हम परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.' दूतावास ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर ग्रोसेटो के निकट हुई दुर्घटना में नागपुर (महाराष्ट्र) के दो भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की और परिवार के घायल सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

