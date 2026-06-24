मुंबई लोकल में मर्डर, दरवाजा बंद करने के विवाद में चलती ट्रेन में युवक को चाकू से गोदा, मौत

Mumbai Local Train Murder: मुंबई लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच चलती लोकल ट्रेन में एक युवक ने 22 वर्षीय यात्री पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, कांदिवली और बोरीवली स्टेशन के बीच भारी बारिश हो रही थी. इसी दौरान लोकल ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई.

एक यात्री ने दूसरे पर चाकू से किया हमला

वेस्टर्न रेलवे पुलिस के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ यात्रियों ने आरोपी के साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट से बौखलाए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक लोहार पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में मयंक की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लोकल से फरार हो गया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

खून से लथपथ मयंक को देखकर यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना को अंजाम देने के बाद बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी ट्रेन से उतरा और मौके से फरार हो गया. हालांकि रेलवे पुलिस ने फरार आरोपी की पहचान कर ली है. उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 6 अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल बोरीवली जीआरपी GRP पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

(मुंबई लोकल से रुत्तिक गणकवर की रिपोर्ट)

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