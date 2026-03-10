विज्ञापन
मालेगांव में मामूली विवाद जानलेवा हमले में बदला, दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला, 4 गिरफ्तार 

मालेगांव में मामूली विवाद के बाद हुए झगड़े में जुनैद अनीस अहमद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित को बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

  • महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.
  • दुकान के सामने हाथगाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते जानलेवा हमले में बदल गई.
  • 11 लोगों की भीड़ ने एक दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला किया.
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. किदवाई रोड इलाके में दुकान के सामने हाथगाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते जानलेवा हमले में बदल गई. आरोप है कि 11 लोगों की भीड़ ने एक दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. 

इस हमले में जुनैद अनीस अहमद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित को बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. झगड़े के दौरान स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव करने की भी कोशिश की. 

मुख्‍य आरोपी मतीन सहित चार गिरफ्तार 

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी मतीन सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. 

अन्‍य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस 

फिलहाल पुलिस निरीक्षक संदीप पाटील मामले की गहन जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, ताकि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. 

