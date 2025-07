मराठी बनाम हिंदी का विवाद बढ़ता ही जा रहा है... ये पटक-पटक कर मारने से लेकर डुबा-डुबाकर मारने तक पहुंच चुका है. पिछले कुछ दिनों में एमएनएस कार्यकर्ताओं की मुंबई और आसपास के इलाकों से तस्वीरें आईं जिनमें में मारपीट करते दिख रहे हैं. वहीं, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि मीरा रोड में जो हुआ था, वो बिल्कुल सही हुआ. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सीधा चैलेंज दे दिया है.

राज ठाकरे कल मीरा-भयंदर में एक रैली में पहुंचे थे, यहां उन्‍होंने जमकर निशिकांत दुबे पर हमला बोला. एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया है कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो-डुबोकर मारेंगे. राज ठाकरे ने कहा कि एक भाजपा सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहां पर पटक-पटक कर मारेंगे. मैं दुबे को बोलता हूं, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यहां मराठी का अपमान किया, तो उसके गाल और हमारे हाथ की 'युति' जरूर होकर रहेगी. राज ठाकरे ने आगे कहा, "मुंबई के मीरा रोड में जो कुछ हुआ, जिसे पीटा गया, वो सही हुआ. उसे महाराष्ट्र स्टाइल में जवाब दिया गया. महाराष्ट्र में रह रहे हो, शांति से रहो, मराठी सीखो. हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र स्टाइल में समझा देंगे."

