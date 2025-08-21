पालघर की दवा कंपनी में गैस रिसाव, दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र (MIDC) में बड़ा हादसा हुआ है. यहां मेडली फ़ार्मास्युटिकल्स (प्लॉट नंबर F-13) के दवा निर्माण कारखाने में गैस रिसाव होने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों के नाम कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव हैं. वहीं रोहन शिंदे और निलेश हाडल का इलाज बोईसर स्थित शिंदे अस्पताल में जारी है.

मेडली फार्मा कंपनी में यह हादसा दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच हुआ. सूत्रों के अनुसार, यह घटना दवा एल्बेंडाजोल के उत्पादन के दौरान घटी. अचानक नाइट्रोजन गैस का रिसाव हो गया.

कंपनी में अचानक हुए गैस रिसाव से हड़कंप मच गया. गैस के संपर्क में आने से मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. वहां काम करने वाले कर्मचारी बाहर की ओर भागने लगे. गैस की चपेट में 6 मजदूर आ गए और बेहोश हो गए. बाद में, कंपनी की फायर फाइटिंग टीम ने गैस रिसाव को काबू में किया.

घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए बोईसर के शिंदे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चार मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. दो कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है. उन्हें आईसीयू में रखा गया है.

मृतकों में कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव शामिल हैं, वहीं रोहन शिंदे और निलेश हाडल की हालत गंभीर है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

इससे पहले, कर्नाटक के मंगलुरु जिले के सूरतकल में स्थित मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में जहरीली गैस के रिसाव से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी. यह हादसा एमआरपीएल के ऑयल मूवमेंट सेक्शन (ओएमएस) में हुआ था.

इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के दीप चंद्र भारती और केरल के बिजली प्रसाद के रूप में हुई थी. यह घटना ओएमएस डिवीजन के टैंक (एफआईबीआई7029) में खराबी की जांच के दौरान हुई थी. दीप चंद्र और बिजली प्रसाद टैंक के ऊपरी हिस्से पर निरीक्षण के लिए गए थे, तभी हादसा हो गया था.