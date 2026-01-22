Maharshtra News: फोन के बाद भी टाइम पर घर नहीं आया पति, मां ने 18 महीने की बेटी को चाकू से गोदकर मार डाला

महाराष्ट्र के लातूर एक मां ने ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा. एक महिला ने अपने पति से विवाद के बाद अपनी 18 महीने की बेटी को 17 बार चाकू से वार कर उसकी बेहरमी से हत्या कर दी. इस कातिल मां की हरकत सुन कोई भी दहल जाएगा. महिला को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि पति को फोन करने के बाद भी उसके घर नहीं लौटने के कारण आरोपी मां ने ये कदम उठाया.

ये पूरा मामला लातूर के श्यामनगर इलाके का है. पति के घर देर के कारण महिला का उससे विवाद हो गया. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई. इसके बाद आरोपी मां अश्विनी चौगुले ने 18 महीने की बेटी नंदिनी पर चाकू से लगातार वार करके उसकी हत्या कर दी. मेडिकल में महिला पूरी तरह से फिट घोषित मिली है. 21 जनवरी को मृतक बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने आरोपी मां अश्विनी चौगुले को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया.

बेटे ने देखी कातिल मां की हरकत

इसके बाद उसे 30 घंटे तक सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सकों की निगरानी में रखा गया. जांच के बाद विशेषज्ञों ने उसे मानसिक रूप से फिट घोषित किया, जिसके चलते कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मूल रूप से हासेगांव के रहने वाले यह दंपती बेहतर भविष्य के सपनों के साथ लातूर आए थे. परिवार का गुजारा चलाने के लिए पिता विक्रम चौगुले रात भर गन्ने के ट्रैक्टर पर मेहनत करते थे. बताया जा रहा है की चार साल का बेटा राजवीर उस वक्त वहीं था, अपनी छोटी बहन की हत्या अपनी ही मां के हाथों खुली आंखों से देखता रहा.

घटना की नृशंसता को देखते हुए पुलिस ने आशंका जताई थी कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी. इसी कारण उसे 30 घंटे तक मनोचिकित्सकों की निगरानी में आरोपी को रखा गया. हालांकि जांच में मानसिक असंतुलन के कोई ठोस संकेत नहीं मिले और उसे फिट घोषित कर दिया गया. इस प्रकरण में पिता विक्रम चौगुले ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

