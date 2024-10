महाराष्ट्र चुनाव में मुंबा देवी सीट से मैदान में शाइना एनसी, टिकट मिलने पर बोलीं ये बात

भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी शिवसेना में शामिल हो गई हैं. अब उन्हें एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मुंबादेवी से मैदान में उतारा है, शाइना आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी. शाइना ने एक्स पर लिखा, "मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार को धन्यवाद देना चाहती हूं. हमारे महायुति नेतृत्व ने मुझे विधानसभा चुनावों के लिए मुंबादेवी के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है."

I would like to thank our hon prime minister @narendramodi ji our dynamic chief minister @mieknathshinde ji and dy cm @Dev_Fadnavis ji and @AjitPawarSpeaks . Our Mahayuti leadership has given me an opportunity to serve the people of Mumbadevi for the assembly elections.… pic.twitter.com/DAMDaG7Iqf