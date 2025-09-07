विज्ञापन
मेरे बप्पा... विसर्जन के लिए गणपति को ले जाने पर फूट-फूटकर रोने लगी नन्ही बच्ची, वीडियो वायरल

इस वीडियो में एक बच्ची विसर्जन के लिए घाट पर बप्पा की प्रतिमा को अपने हाथ में लिए दिख रही है. विसर्जन के लिए जैसे ही उसके हाथ से ये मूर्ति ली जाती है तो वह जोर-जोर से रोने लगती है. 

मेरे बप्पा... विसर्जन के लिए गणपति को ले जाने पर फूट-फूटकर रोने लगी नन्ही बच्ची, वीडियो वायरल
  • गणपति विसर्जन के दौरान भक्तों का भगवान बप्पा के प्रति गहरा लगाव और समर्पण साफ झलकता है
  • विसर्जन के समय भक्त भावुक हो जाते हैं और बप्पा के अगले वर्ष के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं
  • नासिक में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बच्ची अपने हाथों में बप्पा की प्रतिमा लिए भावुक होती है
बप्पा और उनके भक्तों का रिश्ता इतना अटूट है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. गणपति विसर्जन के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बप्पा के प्रति उनके भक्तों का लगाव, प्यार और समर्पण दिखता है. यही वजह है कि गणपति जी के विदाई के समय उनके भक्त बेहद भावुक दिखते हैं. सबको बप्पा के अगले बरस जल्दी आने का इंतजार रहता है. बप्पा के विसर्जन से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एक बच्ची विसर्जन के लिए घाट पर बप्पा की प्रतिमा को अपने हाथ में लिए दिख रही है. विसर्जन के लिए जैसे ही उसके हाथ से गणपति की प्रतिमा ली जाती है तो वह जोर-जोर से रोने लगती है. ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है. 

अपने हाथ से बप्पा की प्रतिमा के लिया जाना उसे भावुक कर गया. उसका ये वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद ये तो साफ है कि उस बच्ची का बप्पा से अलग ही लगाव था. वो नहीं चाहती थी कि बप्पा उसके पास से जाएं. अब बच्ची को बप्पा के अगले साल फिर धूमधाम से आने का इंतजार रहेगा.

