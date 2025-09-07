मेरे बप्पा... विसर्जन के लिए गणपति को ले जाने पर फूट-फूटकर रोने लगी नन्ही बच्ची, वीडियो वायरल

- गणपति विसर्जन के दौरान भक्तों का भगवान बप्पा के प्रति गहरा लगाव और समर्पण साफ झलकता है
- विसर्जन के समय भक्त भावुक हो जाते हैं और बप्पा के अगले वर्ष के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं
- नासिक में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बच्ची अपने हाथों में बप्पा की प्रतिमा लिए भावुक होती है
बप्पा और उनके भक्तों का रिश्ता इतना अटूट है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. गणपति विसर्जन के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें बप्पा के प्रति उनके भक्तों का लगाव, प्यार और समर्पण दिखता है. यही वजह है कि गणपति जी के विदाई के समय उनके भक्त बेहद भावुक दिखते हैं. सबको बप्पा के अगले बरस जल्दी आने का इंतजार रहता है. बप्पा के विसर्जन से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है.
भावुक पल... बप्पा से लिपटकर रोई बच्ची— NDTV India (@ndtvindia) September 7, 2025
नासिक के म्हसरुल में चार साल की बच्ची का वीडियो वायरल, जो बप्पा के विसर्जन न करने की जिद में लिपटकर रो रही है#GaneshVisarjan pic.twitter.com/cDm8MPpRki
इस वीडियो में एक बच्ची विसर्जन के लिए घाट पर बप्पा की प्रतिमा को अपने हाथ में लिए दिख रही है. विसर्जन के लिए जैसे ही उसके हाथ से गणपति की प्रतिमा ली जाती है तो वह जोर-जोर से रोने लगती है. ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है.
अपने हाथ से बप्पा की प्रतिमा के लिया जाना उसे भावुक कर गया. उसका ये वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद ये तो साफ है कि उस बच्ची का बप्पा से अलग ही लगाव था. वो नहीं चाहती थी कि बप्पा उसके पास से जाएं. अब बच्ची को बप्पा के अगले साल फिर धूमधाम से आने का इंतजार रहेगा.
