विज्ञापन
विशेष लिंक

6 माह फाइव स्टार होटल में थी महिला, अचानक पहुंची पुलिस, कागज देख पुलिस में मच गया हड़कंप

छत्रपती संभाजीनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जालना रोड स्थित एक फाइव स्टार होटल में लगभग छह महीने से संदिग्ध रूप से रह रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मोसीन शेख की रिपोर्ट

Read Time: 3 mins
Share
6 माह फाइव स्टार होटल में थी महिला, अचानक पहुंची पुलिस, कागज देख पुलिस में मच गया हड़कंप
  • महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में एक महिला ने फर्जी IAS अधिकारी बनकर होटल में छह महीने तक रहकर धोखाधड़ी की
  • गिरफ्तार महिला कल्पना त्रिंबकराव भागवत ने जाली आधार कार्ड और फर्जी IAS नियुक्ति पत्र का उपयोग किया था
  • पुलिस को महिला के बैंक खातों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों से विदेशी फंड ट्रांसफर होने के सबूत मिले
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जालना रोड स्थित एक फाइव स्टार होटल में लगभग छह महीने से संदिग्ध रूप से रह रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस महिला ने न केवल खुद को फ़र्ज़ी IAS अधिकारी बताया, बल्कि जांच में उसके तार सीधे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े होने का खुलासा हुआ है. सिडको पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 26 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

कौन है ये 'फर्जी IAS' महिला?

गिरफ्तार महिला की पहचान कल्पना त्रिंबकराव भागवत (उम्र 45, निवासी चिनार गार्डन, पडेगांव) के रूप में हुई है. कल्पना भागवत पिछले लगभग छह महीनों से जालना रोड स्थित होटल एंबेसडर में रह रही थी. उसने होटल में बनावटी कागजातों के आधार पर फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक उच्च पदस्थ महिला पिछले छह महीनों से होटल में संदिग्ध रूप से रह रही है. 22 नवंबर की रात पुलिस टीम ने होटल पहुंचकर महिला के दिए गए दस्तावेज़ों की जांच शुरू की, जिसके बाद इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ. 

Latest and Breaking News on NDTV

फर्जी IAS नियुक्ति पत्र और जाली आधार कार्ड

पुलिस की शुरुआती जांच और तलाशी में महिला के खिलाफ ठोस सबूत मिले. महिला द्वारा दिया गया आधार कार्ड जाली पाया गया, जिस पर एडिटिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी. जब पुलिस ने महिला के बैग की तलाशी ली, तो वहां से वर्ष 2017 का भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी और UPSC 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी बरामद हुई. जानकारी है कि तलाशी के दौरान महिला ने पुलिस पर रौब दिखाने और पूछताछ से बचने की पूरी कोशिश की.

अफगानिस्तान-पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सिडको पुलिस की जांच में महिला का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया. पुलिस को पता चला कि महिला के बैंक खाते में अफगानिस्तान स्थित उसके बॉयफ्रेंड अशरफ खलील और पाकिस्तान में उसके बॉयफ्रेंड के भाई आवेद खलील के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा, महिला के मोबाइल फोन की तलाशी में इन दोनों विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीज़ा और भारत आने के आवेदन के फोटो भी मिले हैं. इस तरह के संदिग्ध वित्तीय और दस्तावेजी लेनदेन के कारण अब यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है.

ATS और IB भी कर रही है पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के चलते, खबर है कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) और खुफिया ब्यूरो (IB) द्वारा भी गिरफ्तार महिला कल्पना भागवत से गहन पूछताछ की जा रही है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि फर्जी IAS अधिकारी बनकर रहने और विदेशी फंडिंग के पीछे महिला का असली मकसद क्या था. कल्पना भागवत के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज़ बनाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Maharashtra Ki News, Maharashtra News Today, Maharashtra Yadnya News, Maharashtra Crime News, Breaking News Maharashtra, Maharashtra Political News, Maharashtra Politics News Today, Jai Maharshtra News, Maharashtra Political Latest News, Maharashtra Local Body Election News, Jai Maharshtra News Live, Maharashtra, Jai Maharashtra, Jay Maharashtra, Jay Maharashtra Maza, Maharashtra Politics, Maharashtra Election, Maharashtra Opposition, Maharashtra Yadnya Case, Jai Jai Maharashtra Majha
Get App for Better Experience
Install Now