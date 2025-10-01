महाराष्ट्र के बीड में जमीन और घरों में अचानक आई दरारें, लोगों में दहशत, डरा रही तस्वीरें

महाराष्ट्र के बीड तालुका के कपिलधरवाड़ी गांव में अचानक जमीन और घरों में दरार आ जाने से लोग घबरा गए. सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया. लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

बताया जाता है कि ये दरारें एक किलोमीटर लंबी हैं. सड़क, स्कूल सहित कई घरों में ये दरारें देखी गई है.

कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. वहीं बचे लोगों को भी स्थानांतरित किया जा रहा है.

बीड तालुका का ये कपिलधरवाड़ी गांव एक पहाड़ और घाटी के बीच स्थित है.

गांव में एक किलोमीटर तक बड़ी दरारें आ गईं, सड़क टूट गई और जिला परिषद स्कूल के निर्माण सहित कई घरों में दरारें आ गईं.

जिलाधिकारी तहसीलदार, समूह विकास अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और नागरिकों से चर्चा की है.

कपिलधरवाड़ी के ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग की है. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है.