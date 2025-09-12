विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली के बाद बंबई हाईकोर्ट को भी बम की धमकी, एक ही दिन में निशाने पर 2 बड़ी अदालतें; आखिर हो क्या रहा

कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली के बाद बंबई हाईकोर्ट को भी बम की धमकी, एक ही दिन में निशाने पर 2 बड़ी अदालतें; आखिर हो क्या रहा
  • आज दिल्ली हाईकोर्ट और बंबई हाईकोर्ट दोनों को ही बम की धमकी मिली
  • बंबई हाईकोर्ट को धमकी मिलने के बाद सभी सुनवाई स्थगित कर इमारत खाली कराई गई
  • दिल्ली हाईकोर्ट को प्राप्त धमकी में दोपहर बाद जज चैंबर में धमाका करने की बात
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई/दिल्ली:

दिन शुक्रवार यानि आज पहले दिल्ली हाईकोर्ट को बम की धमकी से लोगों के होश उड़े, जब तक इधर मामला शांत भी नहीं हुआ था कि देश की आर्थिक राजधानी में बंबई हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई. बम की धमकी मिलते ही यहां भी लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई. एक ही दिन देश की दो बड़े कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलना, क्या महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश. हालांकि अभी तक इस धमकी के बारे में ज्यादा नहीं पता है लेकिन फिलहाल एहतियातन तमाम जरूर कदम उठाए जा रहे हैं.

बंबई हाईकोर्ट को कैसे मिली बम की धमकी

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बंबई हाईकोर्ट को भी ऐसा ही धमकी भरा ईमेल मिला है. पुलिस के मुताबिक, बंबई हाईकोर्ट को आज एक ईमेल मिला जिसमें बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी. धमकी मिलते ही फौरन एहतियातन कोर्ट की सभी सुनवाई स्थगित कर दी गईं और इमारत को खाली कराना शूरू कर दिया गया. मुंबई पुलिस ने बताया कि कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है. फिलहाल किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट को भी आज ही मिली धमकी

इससे पहले आज ही दिल्ली हाईकोर्ट को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दोपहर बाद जज चैंबर में धमाका करने की बात कही गई थी. धमकी का जो मेल मिला उसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में तीन बम प्लांट किए गए हैं. सूचना मिलते ही यहां भी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सतर्क हो गई. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया, हालांकि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला है.

धमकीवाले मेल में क्या धमकी दी

दिल्ली पुलिस लिखे गए ईमेल में कहा गया है, "उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा, दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा." ईमेल में दावा किया गया कि तीन बम प्लांट किए गए हैं. दरअसल उनकी यह धमकी जुमे की नमाज के संदर्भ में दी गई है. ईमेल में स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट का जिक्र है. इस ईमेल में राजनीतिक साजिश का भी जिक्र है, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक परिवारों को निशाना बनाने की योजना बताई गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai High Court Threat, Delhi High Court Bomb Threat, Bombay High Court Threat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com