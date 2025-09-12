विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट की सुरक्षा में कौन से जवान रहते हैं तैनात? बम ब्लास्ट की धमकी के बीच जान लीजिए जवाब

Delhi High Court Bomb Threat: दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पूरी जगह को सैनिटाइज किया गया, हालांकि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की धमकी

Delhi High Court Bomb Threat: दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, एक ई-मेल के जरिए बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में तीम बम रखे गए हैं. इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया और सुरक्षा प्रोटकॉल के तहत जांच शुरू हो गई. हालांकि अब तक बम रखे जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में कौन से जवान तैनात रहते हैं और किसके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है. 

मल्टी लेयर सिक्योरिटी 

दिल्ली हाईकोर्ट में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, जिसमें CRPF, RAC और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं. हाईकोर्ट के तमाम एंट्री गेट पूरी तरह से सील होते हैं और अंदर जाने वाले लोगों की सख्ती से चेकिंग की जाती है. इसके अलावा कोर्ट परिसर में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं. हाईकोर्ट में तमाम वीआईपी कैदी और जजों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की जाती है. किसी भी तरह की धमकी या फिर कॉल आने पर प्रोटोकॉल के तहत हाईकोर्ट या फिर ऐसी बिल्डिंग को खाली कराया जाता है और पूरे परिसर की अच्छी तरह से जांच की जाती है, इसके अलावा बम स्क्वॉड को भी जानकारी दी जाती है. 

हॉक्स मेल की जांच कर रही पुलिस

दिल्ली हाईकोर्ट में बम रखे जाने की खबर पूरी तरह से झूठी निकली है, यानी ये एक हॉक्स मेल था. अब पुलिस मेल भेजने वाले शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इससे पहले भी दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जो सभी झूठी निकलीं. ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था. 

