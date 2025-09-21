BMC चुनाव के लिए उद्धव-राज के बीच सीटों पर बनी सहमति, भविष्य की राजनीति के क्या संकेत?

शिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं. वहीं, महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के बीच गठबंधन अब महज औपचारिकता मात्र रह गया है. इसलिए दोनों दलों के नेताओं को ऐसी सीट की सूची तैयार करने को कहा गया है.

गठबंधन की घोषणा दिवाली के आसपास

सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच औपचारिक गठबंधन की घोषणा दिवाली के आसपास हो सकती है, जब नगर निगम चुनाव का पहला चरण होने की संभावना है. राज्य के बाकी हिस्सों में दोनों दल एक-दूसरे की ताकत के आधार पर फैसला लेंगे. बता दें कि शिवसेना (उबाठा) और मनसे का ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में प्रभाव है.

बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) 2025-26 के लिए 74,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ देश का सबसे अमीर नगर निकाय है. बीएमसी पर कब्जे के लिए पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद सबसे कड़ा मुकबला होने की संभावना है. मुंबई में 227 नगर निगम वार्ड हैं.

मनसे नेता ने कहा, "विवाद का केंद्र वे इलाके हैं जहां शिवसेना (उबाठा) और मनसे दोनों का प्रभाव है. इसलिए दादर-माहिम, लालबाग-परेल-सिवरी, विक्रोली, डिंडोशी, घाटकोपर पश्चिम, दहिसर और भांडुप जैसे गढ़ों वाली सीट बराबर-बराबर बांटी जा सकती है. ये वो इलाके हैं जहां दोनों का प्रभाव है."

'मराठी भाषी क्षेत्रों में दोनों पार्टियां बराबर'

मुंबई के कई मराठी भाषी क्षेत्रों में शिवसेना (उबाठा) और मनसे का प्रभाव लगभग समान है. मनसे नेता ने कहा, "शहर के बाकी हिस्सों में अनुपात 60:40 रहने की संभावना है, जिसमें 60 प्रतिशत सीट शिवसेना (उबाठा) को और शेष 40 प्रतिशत हमें मिलेंगी. इस व्यवस्था के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीट पर भी शिवसेना (उबाठा) के चुनाव लड़ने की संभावना है."