74,427 करोड़ की BMC पर कब्ज़े के लिए 'महायुद्ध' शुरू, ठाकरे परिवार की विरासत और मुंबई की सत्ता दांव पर

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम रहा. राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई की बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया. घोषणा के साथ ही सभी महापालिका क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है. 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों में 28,079 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे. महाराष्ट्र में 1 करोड़ 66 लाख 79 हजार महिला मतदाता हैं. भले ही चुनाव 29 महानगरपालिकाओं के लिए हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें बीएमसी पर टिकी हैं. बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय है, जिसका बजट कई राज्यों से भी बड़ा होता है.

मुंबई का खजाना: ₹74,427 करोड़ का बजट

बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर लड़े जाते हैं. इन सीटों पर कब्ज़ा मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को पूरे एशिया में सबसे अमीर नगर निकाय माना जाता है. वित्त वर्ष 2026 के लिए बीएमसी का वार्षिक बजट ₹74,427 करोड़ है—जो दुनिया के लगभग 50 देशों की GDP से भी अधिक है!

जिन देशों की GDP मुंबई के सालाना बजट से कम है, उनमें भूटान, फिजी, मालदीव, बारबाडोस, मोंटेनेग्रो, लाइबेरिया और सिएरा लियोन शामिल हैं. दशकों से यह माना जाता रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता बीएमसी की कुर्सी से होकर गुजरता है, इसलिए यह चुनाव सभी दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है.

चुनाव से पहले फंड की बारिश

चुनाव आयोग की घोषणा से ठीक पहले, शहरी विकास विभाग ने 13 नगर निगमों के लिए ₹74 करोड़ जारी किए. अकेले मुंबई के लिए ₹36 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. जिसमें मुंबई शहर के लिए ₹18 करोड़ और उपनगरों के लिए ₹17 करोड़ शामिल हैं. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मीरा-भायंदर, वसई-विरार सहित अन्य नगर निगमों के लिए कुल ₹172 करोड़ मंजूर किए गए. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए भी ₹90 करोड़ की राशि मंजूर हुई, जिसमें से ₹22.50 करोड़ जारी कर दिए गए हैं.

फडणवीस का ऐलान: महायुति साथ है

चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महायुति गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे. अधिकतर जगह बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) का गठबंधन होगा, और जहां संभव होगा वहां बीजेपी-एनसीपी (अजित पवार गुट) साथ आएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में एनसीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा. यहां मुकाबला बीजेपी बनाम एनसीपी होगा, लेकिन इसे दोस्ताना लड़ाई बनाने की कोशिश होगी. फडणवीस ने कहा कि ठाकरे बंधु एकजुट हों या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कांग्रेस भी उनके साथ आती है, तब भी असर नहीं होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए होड़ मची है, लेकिन हम शिंदे की शिवसेना से किसी को नहीं लेंगे.

विपक्ष में हलचल: उद्धव-राज की ‘भाईगिरी' और कांग्रेस की असहजता

उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव अपनी पार्टी की शक्ति और विरासत साबित करने का अंतिम मौका है. वहीं, राज ठाकरे की MNS के साथ संभावित गठजोड़ की चर्चा है. कांग्रेस कई जगह अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिससे महाविकास अघाड़ी (MVA) की एकता पर सवाल उठ रहे हैं. बीएमसी पर ऐतिहासिक रूप से शिवसेना का एकछत्र राज रहा है. लगभग तीन दशकों तक. लेकिन 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद यह विरासत दांव पर है. अब मुंबई की राजनीति पूरी तरह से त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गई है.

उद्धव को डर है कि राज ठाकरे उनके पारंपरिक मराठी वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं. इसी वजह से दशकों से गायब रहा ‘भाई प्रेम' अब चुनाव से पहले उफान पर है. कांग्रेस असहज है क्योंकि उसे लगता है कि शिवसेना (UBT) और MNS का गठजोड़ उसके धर्मनिरपेक्ष आधार को नुकसान पहुँचा सकता है.

सीटों का गणित और कांटे की टक्कर

एनसीपी के दोनों गुट अपने-अपने गठबंधनों में अधिकतम सीटों की मांग कर रहे हैं. इससे सत्ताधारी महायुति और विपक्षी MVA, दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है. इस बार का चुनाव पूरी तरह से कांटे की टक्कर वाला है, जहाँ सीटों के बंटवारे और ठाकरे परिवार की विरासत पर जनता का फैसला ही असली विजेता तय करेगा.

चुनाव की महत्वपूर्ण तारीखें