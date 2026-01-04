विज्ञापन

सलमान खान के 28 साल के भांजे ने कर ली सगाई, रोमांटिक तस्वीरें पर एक्स मामी मलाइका ने दिया यूं रिएक्शन

अयान अग्निहोत्री, सलमान खान की बहन अलविरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं. वहीं उनकी बहन अलीजेह अग्निहोत्री हैं.

सलमान खान के भांजे हैं अयान अग्निहोत्री

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी को प्रपोज किया है. इसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की, जिसमें अयान, टीना को प्रपोज करते हुए और रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इन तस्वीरों पर फैंस ने रिएक्शन दिया है, जिसमें अयान की एक्स मामी मलाइका अरोड़ा ने भी रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान की एक्स वाइफ हैं. वहीं उनका एक बेटा अरहान खान है.

रोमांटिक तस्वीरों के साथ किया सगाई का ऐलान

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 28 साल के अयान अग्निहोत्री के पेरेंट्स सलमान खान की बहन अलविरा खान अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री हैं. वहीं उनकी एक बहन अलीजेह अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने फर्रे के साथ एक्टिंग डेब्यू किया था. वहीं अयान ने म्यूजिशियन बनने का फैसला किया और सलमान खान के साथ यू आर माइन में कोलाब किया, जिसे विशाल मिश्रा ने कंपोज किया था. अयान ने गाने में रैप गाया था. इसके अलावा अयान ने सिंगल यूनिवर्सल लॉस रिलीज किया है और वह अपने ईपी पर काम कर रहे हैं.

