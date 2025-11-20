विज्ञापन
विशेष लिंक

ठाणे में दहशत फैलाने वाले आरोपियों की पुलिस ने निकाली परेड! सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

पुलिस ने दो नाबालिग के अलावा सभी सात आरोपियों की सरेआम परेड निकाली. इस परेड के दौरान 'पुलिस ने इन आरोपियों से ये कानून का जिला, ठाणे जिला है का नारा भी लगवाया है'.

Read Time: 2 mins
Share
ठाणे में दहशत फैलाने वाले आरोपियों की पुलिस ने निकाली परेड! सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
ठाणे:

ठाणे जिला पुलिस ने अंबरनाथ में कानून का डर बनाए रखने के लिए एक अनोखी कार्रवाई की है.अंबरनाथ के जावसई इलाके में, कुछ समय पहले बदमाशों के एक गिरोह ने एक युवक पर तलवारों और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. इस मामले में पुलिस ने सभी नौ आरोपियों को पहले हिरासत में लिया. इन आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं.

पुलिस ने दो नाबालिग के अलावा सभी सात आरोपियों की सरेआम परेड निकाली. इस परेड के दौरान 'पुलिस ने इन आरोपियों से ये कानून का जिला, ठाणे जिला है का नारा भी लगवाया है'.  पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस परेड का मुख्य मकसद लोगों के दिलों से इन बदमाशों को डर खत्म करने का था. 

बदमाशों की परेड निकालने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसी वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस की टीम सभी सात आरोपियों के हाथ में हथकड़ी पहनाकर उन्हें पूरे इलाके में घुमा रही है. इलाके में परेड निकालने के क्रम में ये सभी आरोपी पुलिस के सामने ये कानून का जिला है ठाणे जिला है. का नारा भी लगा रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thane Police, Crime In Thane
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com