बॉबी देओल की 400 करोड़ की जन नायकन के ट्रेलर में इंटरनेट यूजर्स ने पकड़ी गलती! बोले- यह तो बेइज्जती है

जन नायकन का ट्रेलर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें विजय तलपती आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे. वहीं इसमें बॉबी देओल भी विलेन की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक देखने के बाद फैंस भी फिल्म सिनेमाघरों में देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर वायरल हुआ इंटरनेट यूजर्स ने एक बड़ी गलती ढूंढ निकाली, जिसे देखने के बाद वह निराश हो गए. दरअसल, जन नायकन के ट्रेलर के एक सीन में एआई वॉटरमार्क देखने को मिला है, जिसे लगता है कि एडिटर हटाना भूल गए हैं.

गूगल जेमिनी का लोगों किया गया जय नायकन के ट्रेलर में इस्तेमाल?

शनिवार को रिलीज किए ट्रेलर में विजय एक ऑफिसर के रोल में बदले के मूड में नजर आता है. ट्रेलर की शुरुआत में एक शॉटगन के सीन में छोटा सा गूगल जेमिनी का लोगो नजर आता है, जिसे एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर शेयर कर फिल्म को लेकर निराशा जाहिर की है. हालांकि कुछ भाषाओं में यह गलती नजर आई. लेकिन NDTV INDIA ने ट्रेलर में यह अभी भी देखा है. वहीं लोगों का कहना है कि यह तो बेइज्जती है. वहीं सुपरस्टार तलपती की आखिरी फिल्म के लिए फैंस निराशा व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं.

भगवंत केसरी का बताया रीमेक

#JanaNayagan trailer is extremely disappointing❗



Honestly, it would've been better if they hadn't released it at all. It feels like a reworked version of Bhagavanth Kesari, and not even an upgrade. Everything looks basic and generic. pic.twitter.com/MzmrPoOyD2 — Mohammed Ihsan (@ihsan21792) January 3, 2026

ट्रेलर देखने के बाद कुछ और रिएक्शन भी सामने आए हैं, जिसमें विजय तलपती की जन नायकन को नंदमुरी बालकृष्ण की भगवंत केसरी का रीमेक बताया गया है. हालांकि ट्रेलर में समानता को लेकर जन नायकन के डायरेक्टर एच विनोद ने साफ किया कि फिल्म 100 प्रतिशत तलपती का प्रोजेक्ट है. मैं हां और ना ही ना इस सवाल के लिए कह सकता हूं. यह पूरी तरह से तलपती की फिल्म है. लोगों को इस सवाल का जवाब एक बार फिल्म को देखने के बाद मिल जाएगा.

प्रभास की द राजा साब और विजय की जन नायकन की होगी टक्कर

तमिल भषा में बनीं जन नायकन 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम किरदार में नजर आएंगे. वहीं इसी दिन बाहुबली स्टार प्रभास की द राजा साब रिलीज होगी, जिसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.