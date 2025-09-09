बीड: जेल अधीक्षक की कार धुलते नजर आया कैदी, सामने आया वीडियो

महाराष्ट्र का बीड ज़िला जेल चर्चा में है, जहां जेल अधिकारी की निजी गाड़ी एक एक कैदी धोता नजर आया. इस मामले में फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये कार जेल अधीक्षक की बताई जा रही है. इस कार को धो रहा कैदी सचिन कृष्णार्थ कदम एक गंभीर अपराध में ज़िला जेल में 10 साल की सज़ा काट रहा है, और जेल अधीक्षक की निजी कार कैदी धोता दिख रहा है.

जेल परिसर में बिना रोक-टोक घूमता दिखा

इसके अलावा, इस वीडियो में यह कैदी जेल परिसर में बिना रोक-टोक घूमता भी दिख रहा है. वैसे, जेल अधीक्षक (पेट्रस गायकवाड़) दो दिन पहले जेल परिसर में बड़े पेड़ काटने को लेकर भी विवादों में रहे हैं, इस मामले की जांच संभागीय कारागार के उप महानिरीक्षक ने की थी. अब इस नए मामले ने तूल पकड़ा है, जाहिर सी बात है कि मामला सुर्खियों में आने के बाद ये यही नहीं थमेगा.

नियम क्या कहता है?

यदि जेल अधिकारी किसी कैदी से निजी काम करवाता है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे मामलों में, अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए कारागार अधिनियम और कारागार नियमों के अनुसार निलंबन, बर्खास्तगी या अन्य दंड दिया जा सकता है. ये नियम कैदियों के अधिकारों की रक्षा और जेल प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं.