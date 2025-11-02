देश में खेती को मॉनसून का जुआ यूं ही नहीं कहा जाता है. एक किसान अपने खून-पसीने से फसल को पैदा करता है और इस प्रक्रिया में कई बार उसे कर्ज भी लेना पड़ता है. कई बार जब फसल बर्बाद होती है तो उसके पास इतना भी नहीं होती है कि वह कर्ज को चुका सके. यही कारण है कि किसानों की मदद के लिए सरकारें सामने आती है. हालांकि महाराष्‍ट्र के उप मुख्‍यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने कर्ज माफी को लेकर गरीब किसानों को अजीबोगरीब सलाह दी है. बारामती स्थित सोमेश्‍वर सहकारी चीनी मिल के हवन-पूजन कार्यक्रम में पहुंचे पवार ने मंच से कहा कि किसानों को समय पर कर्ज चुकाने की आदत डालनी चाहिए.

अजित पवार ने बारामती में आयोजित कार्यक्रम में कहा, "जब बैंक आपको शून्य प्रतिशत ब्याज पर पैसा देता है तो उसे समय पर चुकाने की आदत डालें."

अजित पवार ने किसानों को क्‍या कहा?

इसके साथ ही पवार ने कहा, "वही मुफ्त, वही मुफ्त और... वही माफी और वही उपाय.. शरद पवार साहब ने एक बार कर्ज माफी की थी... एक बार देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफी की थी, जब उद्धव ठाकरे और मैं सरकार में थे... अब फिर महायुति में हमने कहा कि हमें चुनाव में जीतना है, माफ करेंगे... माफ करेंगे... फिर माफ करेंगे... लोग क्या कहते हैं? आपने कर्ज माफी की बात कही थी. आपने वादा किया था, अभी कर दीजिए, लेकिन आज तो कुछ हजार करोड़ रुपए लगेंगे"

सीएम फडणवीस ने हाल ही में की घोषणा

बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला किया है.

फडणवीस ने कहा कि कर्ज माफी के तरीके और उसके मानदंडों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है यह समीक्षा करेगी और 1 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपेगी. उसके बाद तीन महीने यानी 30 जून से पहले उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे.