हर आंख नम, अजित दादा की विदाई के लिए अभी से उमड़ा सैलाब, जानें कहां, कब होगा अंतिम संस्कार, कौन-कौन होंगे शामिल?

Ajit Pawar Funeral All Updates: आज महाराष्ट्र की हर आंख नम है! कारण सालों से राज्य की राजनीति पर ध्रुव तारा की चमकने वाले बारामती के बेटे अजित पवार का एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया. बुधवार सुबह 9 बजे के करीब जैसे ही यह खबर आई कि डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश कर गया है, सभी रास्ते बारामती की ओर से जाने लगे. मुंबई, पुणे, दिल्ली जो जहां था... वही से बारामती से लिए निकल पड़ा. शाम होते-होते पवार परिवार के कई नेताओं के साथ-साथ स्थानीय लोग और NCP के नेता-कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बारामती पहुंच चुकी हैं. बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में गुरुवार को अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा. इस मैदान में अभी से हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है.

कहां होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार

बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. जहां लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. गुरुवार को इनके अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ कई केंद्रीय और राज्यस्तरीय नेता नजर आएंगे.

नम आंखों से बारामती में मौजूद लोगों को प्रणाम करतीं अजित पवार की पत्नी और बेटा.

गदिमा सभागार से शुरू होगी अंतिम यात्रा

अजित पवार का अंतिम संस्कार उनके पैतक गांव बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे होगा. सुबह 9 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी . NCP नेता किरण गुजर ने कहा कि दादा का पार्थिव शरीर देर रात तक विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में नागरिकों के दर्शन के लिए रखा जाएगा. कल सुबह 9 बजे, गदिमा सभागार से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो मुख्य मैदान तक पहुंचेगी.

अजित पवार के निधन की बात सुनते ही हॉस्पिटल में ऐसी भीड़ जुटी.

राज्य में तीन का राजकीय शोक घोषित, गुरुवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच गए हैं. उन्होंने आज स्कूलों की छुट्‌टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा. अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई हैं.

इस समय विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद नेताओं में NCP (SP) प्रमुख शरद पवार, NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती पहुंच चुके हैं.

अमित शाह, नितिन नवीन सहित कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

अजित पवार के अंतिम संस्कार में पवार परिवार के सभी नेताओं के साथ-साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे. महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे चुके हैं. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. इसके अलावा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी बारामती आ रहे हैं.

जहां 'दादा' के शब्द थे शासन, वहीं मिट्टी में विलीन होंगे अजित पवार

मालूम हो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले का बारामती अजित पवार का पावर सेंटर माना जाता है. वो गढ़, जहां 'दादा' के शब्द ही शासन हुआ करते थे! महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब उसी बारामती की मिट्टी में विलीन होने जा रहे हैं. गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बारामती के विकास के पर्याय थे अजित पवार

बुधवार को हुए विमान हादसे ने न सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बल्कि बारामती को विकास का मॉडल बनाने वाले, ग्राउंड जीरो के नायक को भी छीन लिया. अजित पवार जिन्हें प्यार से लोग 'दादा' कहते थे, न केवल एनसीपी के बड़े नेता थे बल्कि बारामती के विकास के पर्याय थे. बारामती से उनका जुड़ाव महज एक चुनाव क्षेत्र का नहीं बल्कि 'मिट्टी के बेटे' की तरह था.



