गढ़चिरौली में मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, 4 की मौत

महारास्ट्र के गढ़चिरौली में एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है. दरअसल, मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 लड़को को ट्रक ने रौंद दिया. इस दुर्घटना में 4 लड़कों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.

यह हादसा आज सुबह करीब 6.30 बजे उस समय हुआ जब कटली गांंव के छह युवक रोज की तरह सुबह व्यायाम के लिए काटली नाले के पास पहुंचे थे. इन लड़को को सेना में भर्ती होना था लेकिन आज इनका सपना चूर चूर हो गया.

आरमोरी से गढ़चिरौली की ओर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक युवकों को कुचल कर निकल गया. ये ट्रक इन 6 युवकों को कुचलते हुए काफी दूर तक ले गया. इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृतकों की पहचान:

पिंकू नामदेव भोयर (14 वर्ष) – कटली

तनवीर बालाजी मानकर (16 वर्ष) – कटली

भूषण दुर्योधन मेश्राम उम्र (14) साल

तुषार राजू मारबते उम्र (14) साल

गंभीर रूप से घायल:

क्षितिज तुलसीदास मेश्राम

आदित्य धनंजय कोहपरे

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. सूचना मिलते ही गढ़चिरौली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को त्वरित इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया. थानेदार चव्हाण के मार्गदर्शन में पुलिस राहत व जांच कार्य में जुटी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन की रफ्तार बेहद तेज थी और ड्राइवर ने टक्कर के बाद रुकने की कोशिश तक नहीं की. हादसे के बाद से वाहन चालक फरार है और गढ़चिरौली पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. इस घटना से कटली- साखरा और पोरला क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.