दरिंदगी: घर में घुसकर 13 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, विरोध पर पत्थर से कुचल कर मार डाला, अब...

13 साल की एक बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की. बच्ची जब चीखने-चिल्लाने लगी, विरोध करने लगी तो दरिंदे ने घर में रखी पत्थर की चक्की उठाकर उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए. दिल दहला देने वाली यह घटना महाराष्ट्र के सतारा जिले से सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार सतारा के सासपडे गांव में 13 साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला 35 वर्षीय राहुल यादव उसका पड़ोसी है. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दोपहर के समय घर में घुसकर की रेप की कोशिश

बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल यादव ने दोपहर के वक्त बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. बच्ची ने पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध किया था, उसने आरोपी को लात मारकर धकेलने की कोशिश की और मदद के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी. पकड़े जाने और गांव वालों के इकट्ठा होने के डर से, दरिंदे राहुल ने हैवानियत की हद पार कर दी.

विरोध करने पर बच्ची पर किया पत्थर से हमला

उसने घर में रखी पत्थर की चक्की उठाई और बच्ची के सिर और मुँह पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बच्ची के कपड़े बदलते समय पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, और जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके सिर पर भारी-भरकम पत्थर की चक्की मारकर उसकी हत्या कर दी.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन बोरगाँव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 6 घंटे के भीतर उसे पास की एक पहाड़ी से धर दबोचा.

स्कूल से लौटने के बाद घर में कपड़े बदल रही थी बच्ची, तभी धमका दरिंदा

शुक्रवार की दोपहर स्कूल से आने के बाद सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली ये छात्रा अपने घर में अकेली थी और कपड़े बदल रही थी. इसी दौरान, आरोपी राहुल यादव मौका देखकर उसके घर में घुस गया और छात्रा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा. शाम को जब उसके परिवार के सदस्य घर लौटे, तो उन्होंने बच्ची को खून से लथपथ पाया, जिसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों ने डीएम दफ्तर तक निकाला मोर्चा

इस जघन्य हत्याकांड की खबर फैलते ही सासपडे गांव में तनाव और भारी गुस्सा फैल गया. ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए ज़िलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला. स्थानीय लोगों के आक्रोश के चलते, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी राहुल यादव को हिरासत में ले लिया

पुलिस की कार्रवाई के बावजूद, इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अपना रोष व्यक्त किया. गांव वालों ने एकजुट होकर आरोपी राहुल यादव के घर पर धावा बोल दिया, उसके घर के सामान को तोड़कर सड़क पर फेंक दिया और घर के टीन के पत्रे उखाड़ दिए.

आरोपी 18 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में

आरोपी को 18 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी का पहले से ही विकृत इतिहास रहा है और पूर्व में भी उसका नाम अन्य अपराधों में सामने आया था. आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारे को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए उसके घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की.

वकील बोले- आरोपी की नहीं करेंगे पैरवी

वहीं वकील संगठनों ने भी इस मामले में आरोपी की पैरवी न करने का फैसला किया है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी ने पहले भी एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार का प्रयास किया था. फ़िलहाल पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया है. वहीं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अब राज्य महिला आयोग ने पहल की है

महिला आयोग ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर ने कहा कि केस फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलेगा और आयोग आरोपियों के लिए मौत की सजा की सिफारिश करेगा. महिला आयोग की चेयरपर्सन ससपड़े पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मिलीं और उन्हें सांत्वना दी. चाकणकर ने प्रशासन को चव्हाण परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो.

महिला आयोग ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की

साथ ही महिला आयोग ने मनोधैर्य योजना और मुख्यमंत्री सहायता कोष से तुरंत आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग परिवार के साथ खड़ा है और अदालत में सभी सबूत पेश करके आरोपियों को मौत की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी.