महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा: मेले में झूला झुलाने से मना किया, नाराज पत्नी बिजली के टावर पर चढ़ गई

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां 250 रुपये के लिए पत्नी ने बीच बाजार में ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसे सुनकर या देखकर हर कोई हैरान है. मेले में पति से नाराज होकर एक महिला आत्महत्या करने के लिए हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई, यह सब देख मेले में अफरा तफरी का माहौल था.

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की नहीं सुनी. बीच बाजार में घंटों पत्नी का हाई बोल्टेज ड्रामा जारी रहा, फिर पुलिस ने सूझबूझ तरीके से महिला को पोल से उतारा.

ये है मामला

दरअसल, सिंगरौली जिले के झारा गांव में बसंत पंचमी के मौके पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था. पिपरखाड़ गांव की एक महिला शनिवार दोपहर अपने पति के साथ मेला घूमने आई थी, जहां उसका मेले में झूला झूलने का मन हुआ. उसने पति को इस बारे में बताया, लेकिन वह साथ में झूलने के लिए राजी नहीं हुआ.

मेले में शुरू हुआ विवाद

फिर पत्नी से पैसे और अकेले झूला झूलने की बात कही. फिर मेले में ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में आकर हाई टेंशन बिजली के टॉवर पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी. इस घटना को देखकर मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन महिला किसी का बात मानने के लिए राजी नहीं हुई.

4 घंटे से ज्यादा चावर पर चढ़ी रही महिला

महिला टावर पर चढ़े 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे. फिर अंधेरा होने लगा और पुलिस ने सूझबूझ तरीके से महिला को पोल से उतार लिया. मामले में देवसर एसडीओपी गायत्री शर्मा ने बताया कि पति से नाराज होकर महिला बिजली के पोल पर चढ़ गई थी, जिसे अब उतार लिया गया है.

एक युवक भी चढ़ा था टावर पर

एक दिन पहले भी एक ऐसा ही मामले सामने आया था, जहां जियावन थाना क्षेत्र का एक 22 वर्षीय युवक मोबाइल टावर पर ढ़ गया. वह अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद कर रहा था. पुलिस ने इस घटना को भी सूझबूझ तरीके से सुलझा लिया था.