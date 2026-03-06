विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

UPSC इंटरव्यू में पूछा-तलाक के बाद करोड़पति पति से कितना मेंटेनेंस? क्‍या जवाब देकर टॉपर बनी रूपल?

UPSC Success Story Rupal Jaiswal: खंडवा की रूपल जायसवाल ने यूपीएससी में 43वीं रैंक हासिल की है. वकालत छोड़कर आईएएस बनने का सपना देखने वाली रूपल ने इंटरव्यू में तलाक के मेंटेनेंस से जुड़े एक जटिल सवाल का बेहद तार्किक जवाब देकर सबको प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस पति के लिए सजा नहीं बल्कि पत्नी के सम्मानजनक जीवन का जरिया होना चाहिए. 

Read Time: 4 mins
Share
UPSC इंटरव्यू में पूछा-तलाक के बाद करोड़पति पति से कितना मेंटेनेंस? क्‍या जवाब देकर टॉपर बनी रूपल?
यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा तलाक और करोड़ों के मेंटेनेंस पर सवाल, खंडवा की रूपल के जवाब ने जिता दिल

UPSC Success Story Rupal Jaiswal: यूपीएससी ने स‍िविल सेवा परीक्षा 2025 का र‍िजल्‍ट 6 मार्च 2026 को जारी है. र‍िजल्‍ट में यूपीएससी साक्षात्‍कार की एक रोचक कहानी सामने आई है. ''अगर पति 20 करोड़ का मालिक हो और पत्नी बिना वजह तलाक ले, तो उसे कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए? UPSC के कड़े इंटरव्यू में जब बोर्ड ने मध्‍य प्रदेश के खंडवा की बेटी रूपल जायसवाल के सामने यह पेचीदा सवाल रखा, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और संतुलित नजरिए से सबको कायल कर दिया. 

रूपल ने तलाक के बाद करोड़पति पति से कितना मेंटेनेंस? वाले सवाल का न केवल सटीक जवाब दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कानून और भावनाओं के बीच संतुलन कितना जरूरी है. वकालत छोड़ आईएएस (IAS) बनने का सपना देखने वाली रूपल ने ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल की है.  

अंधेरे को चीरकर अक्षत बलदवा ने रचा इतिहास: 100% ब्लाइंडनेस के बावजूद UPSC में हासिल की 173वीं रैंक

UPSC Success Story Rupal Jaiswal Interview

UPSC Success Story Rupal Jaiswal Interview

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)  के नतीजों में मध्य प्रदेश के खंडवा की बेटी रूपल जायसवाल ने अपनी सफलता का परचम लहराया है. रूपल ने देश भर में 43वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. यह उनकी मेहनत और हार न मानने वाले जज्बे का ही परिणाम है कि दूसरे प्रयास में 512वीं रैंक आने के बावजूद उन्होंने तब तक प्रयास जारी रखा जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया.

वकालत छोड़ चुनी प्रशासनिक सेवा की राह 

खंडवा में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर धनंंजय जायसवाल की बेटी रूपल ने शुरुआती पढ़ाई के बाद वकालत की, लेकिन उनका मन हमेशा प्रशासनिक सेवा में जाने का था. पहले प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. तैयारी के लिए उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन पर ध्यान केंद्रित किया. रूपल प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ाई करती थीं, जिसे मेंस परीक्षा के समय उन्होंने बढ़ा दिया था.

UPSC Interview:  इंटरव्यू में तलाक पर सवाल

रूपल के UPSC इंटरव्यू के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला सवाल पूछा गया. "यदि पति 20 करोड़ का मालिक हो और पत्नी बिना किसी ठोस कारण के तलाक ले, तो उसे कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए?" रूपल ने बड़ी ही परिपक्वता से जवाब देते हुए कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि महिला कामकाजी है या नहीं, और बच्चों की कस्टडी किसके पास है. जब बोर्ड ने एक निश्चित राशि पूछी, तो रूपल ने 10% का सुझाव दिया. इस पर जब बोर्ड ने पूछा कि "50% क्यों नहीं?", तो रूपल का जवाब काबिले तारीफ था.   

रूपल जायसवाल की IAS सक्‍सेस स्‍टोरी: वकालत छोड़ी, असफलता से लड़ी, अब UPSC क्रैक कर बनेगी कलेक्‍टर

UPSC Success Story Rupal Jaiswal Interview

UPSC Success Story Rupal Jaiswal Interview

यूपीएससी टॉपर रूपल ने अपने जवाब में कहा कि  "मेंटेनेंस का अर्थ पति को सजा देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पत्नी की बुनियादी जरूरतों और जीवन स्तर को बनाए रखना है." उनके इस संतुलित नजरिए से इंटरव्यू बोर्ड काफी प्रभावित हुआ.

महिला सशक्तिकरण पर स्पष्ट विचार

रूपल का मानना है कि महिला सुरक्षा तब तक अधूरी है जब तक पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना न सिखाया जाए. वे मानती हैं कि स्कूली किताबों से वह सामग्री हटनी चाहिए जो महिलाओं को केवल रसोई तक सीमित दिखाती है. उनका लक्ष्य कलेक्टर बनकर महिलाओं और वंचित वर्गों का उत्थान करना है.  

UPSC में बजा MP का डंका: ईशान, आस्था, अभिषेक, अनुराग, प्रिया और चितवन में कौन बनेगा IAS, IFS, IPS?

परिवार ने हर कदम पर दिया साथ

रूपल की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा. पढ़ाई के दौरान उनका छोटा भाई जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लाकर उनकी मदद करता था, ताकि उनका समय बर्बाद न हो. उनकी मां भी घर के कामों के बजाय उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थीं. पिता ने भी उन्हें बेटे की तरह पूरा समर्थन दिया. परिवार के इसी सहयोग और रूपल की मेहनत का परिणाम है कि आज उन्होंने यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की है. 

UPSC 2025: अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, मध्‍य प्रदेश से इशान भटनागर को पांचवीं रैंक, देखें  टॉपर्स ल‍िस्‍ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPSC, IAS, Madhya Pradesh, Khandwa
Get App for Better Experience
Install Now