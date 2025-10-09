ऐसी भी क्या मजबूरी थी? जिसे 9 महीने कोख में पाला, उसे झाड़ियों में फेंक फरार हुई मां, CCTV से खुला राज

औलाद को नौ महीने कोख में रखने वाली मां जो दर्द सहती है, उसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता. लेकिन वही युवती अगर अपनी संतान को जन्म के बाद कचरे के ढेर में फेंक दे तो ये बात दिल दहला देती है. लेकिन ऐसी ही करतूत सामने आई है, जिसमें डिलिवरी के बाद युवती ने अपने बच्चे को टीकमगढ़ जिला अस्पताल परिसर के पास कचरे के ढेर में फेंक दिया. लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उसे बचा लिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से यह पता करने में जुट गई कि आखिर ये बच्चा किसका है.

कलेक्टरेट रोड के पास की घटना

कई घंटे पसीना बहाने के बाद मामला खुल गया. टीकमगढ़ पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की. इससे पता चला कि जिस लड़की की डिलिवरी हुई थी, वो अविवाहित थी. उसने शर्म से बचने के लिए ये गुनाह किया था. कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित आरोपियों को कलेक्टरेट रोड के नजदीक एक हॉस्पिटल से पकड़ा. पुलिस पता लगा रही है कि क्या लड़की की डिलीवरी जीवन हॉस्पिटल में हुई थी या और कहीं और.



मां-बाप ने चार दिन पहले जन्मे बेटे को जंगल में फेंका, दोनों सरकारी टीचर, फिर किस मजबूरी से बने हैवान

पुलिस की जांच में खुला राज

टीकमगढ़ पुलिस ने मंगलवार रात को महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया. एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि पकड़े गए लोगों से घटना के बारे में पूछताछ जारी है. फिलहाल यही खुलासा हुआ है कि जिस लड़की की डिलीवरी हुई थी, वह शादीशुदा नहीं है. पुलिस पता लग रही है कि लड़की बालिग है या नाबालिग. लड़की के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जांच के लिए मांगे हैं. एडिशनल एसपी का कहना है कि जांच की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी. फिलहाल पुलिस जांच जारी है.

झाड़ियों के पास फेंका

जानकारी के अनुसार, टीकमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में मंगलवार शाम को एक नवजात को फेंका गया. नवजात शिशु अस्पताल के मुख्य गेट के पास झाड़ियों में मिला था. उसके रोने,चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद लोग दौड़े और उसकी हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए. नवजात को कई जगहों पर गहरे जख्म लगे थे. उसे तुरंत उठाकर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.कोतवाली थाना पुलिस जानकारी मिलते ही हरकत में आई.

दो बाइक सवार सीसीटीवी में कैद

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो बाइक पर सवार होकर पहुंची एक महिला और तीन अन्य लोग घटना स्थल के पास दिखाई दिए. पुलिस ने संदिग्धों को डॉ. मांडवी साहू के कलेक्टरेट रोड स्थित जीवन हॉस्पिटल के पास से पकड़ा था. पकड़े गए आरोपियों में 3 युवक और एक महिला शामिल थी. बताया जा रहा है कि बच्चा फेंकने वाले लोग छतरपुर जिले के घुवारा तहसील पड़वा गांव के निवासी हैं.

इनपुट (सूर्य प्रकाश गोस्वामी, टीकमगढ़)