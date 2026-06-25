ट्रंपेट इंटरचेंज: बिना सिग्नल और क्रॉसिंग के सरपट दौड़ेंगे वाहन; क्यों खास है MP के विदिशा का हाईटेक प्रोजेक्ट

Trumpet Interchange Project Vidisha: मध्यप्रदेश में सड़क अवसंरचना को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-346 के विदिशा-अशोकनगर खंड पर अत्याधुनिक ट्रंपेट इंटरचेंज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. यह परियोजना केवल एक सड़क संरचना नहीं, बल्कि भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा आधुनिक परिवहन केंद्र है. इसके निर्माण के बाद भोपाल, विदिशा, सागर, अशोकनगर, गुना और रायसेन सहित मध्य भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और निर्बाध हो जाएगा. सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यात्रा समय कम करने और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने में यह इंटरचेंज अहम भूमिका निभाएगा.

विदिशा बनेगा मध्य भारत का महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब

मध्यप्रदेश के भौगोलिक मानचित्र में विदिशा की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. राजधानी भोपाल के निकट स्थित यह जिला बुंदेलखंड, मालवा और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क बिंदु बनकर उभर रहा है. भोपाल, सागर, अशोकनगर, गुना और रायसेन जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच स्थित होने के कारण यहां आधुनिक सड़क ढांचे का विकास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला साबित होगा. NHAI के अधिकारी ने बताया कि आने वाले वर्षों में विदिशा मध्य भारत के प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक्स केंद्रों में शामिल हो सकता है.

Trumpet Interchange Project Vidisha: तैयार हो रहे हाईटेक प्रोजेक्ट की तस्वीर

Photo Credit: NHAI

क्या होता है ट्रंपेट इंटरचेंज?

विदिशा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के परियोजना निदेशक सिद्धांत सिंघई के अनुसार ट्रंपेट इंटरचेंज एक आधुनिक ग्रेड-सेपरेटेड जंक्शन होता है.

इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों को न तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़े और न ही किसी क्रॉसिंग पर दूसरे वाहनों का इंतजार करना पड़े. इसकी बनावट संगीत वाद्य "ट्रंपेट" जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे ट्रंपेट इंटरचेंज कहा जाता है. इसमें रैंप आधारित संरचना होती है, जिसके माध्यम से वाहन सहज रूप से अपनी दिशा बदल सकते हैं और यातायात लगातार चलता रहता है.

Trumpet Interchange Project Vidisha: क्यों पड़ा ये नाम

बिना रेड सिग्नल के सभी दिशाओं में होगी आवाजाही

सिद्धांत सिंघई के अनुसार इस इंटरचेंज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां किसी भी दिशा से आने वाले वाहनों को रेड लाइट, चौराहे या क्रॉस ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा. वाहन सीधे रैंप के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकेंगे. इससे ये फायदे होंगे.

जाम की समस्या कम होगी.

यात्रा समय घटेगा.

ईंधन की बचत होगी.

दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी.

लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी.

भोपाल, सागर और गुना की यात्रा होगी आसान

राष्ट्रीय राजमार्ग-346 पर विकसित हो रहा यह इंटरचेंज विदिशा-अशोकनगर मार्ग को नई पहचान देगा. इसके निर्माण के बाद भोपाल, सागर, गुना और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी. लंबी दूरी के यात्रियों और मालवाहक वाहनों को विशेष लाभ होगा. क्षेत्रीय स्तर पर यातायात का दबाव भी बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा.

Trumpet Interchange Project Vidisha: क्यों खास है ट्रंपेट इंटरचेंज प्रोजेक्ट

किसानों और कृषि व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा

इस परियोजना का लाभ केवल सड़क यातायात तक सीमित नहीं रहेगा. सिद्धांत सिंघई ने बताया कि विदिशा, अशोकनगर और गुना प्रदेश के प्रमुख कृषि उत्पादक जिलों में आते हैं. यहां बड़े पैमाने पर गेहूं सहित अन्य फसलें पैदा की जाती हैं. बेहतर सड़क संपर्क के कारण :

कृषि उपज तेजी से मंडियों तक पहुंचेगी.

परिवहन लागत कम होगी.

किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे.

फसल का नुकसान कम होगा.

कृषि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी.

इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

ट्रंपेट इंटरचेंज बनने के बाद माल परिवहन पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होगा. सिद्धांत सिंघई के अनुसार इससे क्षेत्र में वेयरहाउसिंग गतिविधियां बढ़ेंगी. लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी. निजी निवेश आकर्षित होगा. औद्योगिक इकाइयों के लिए बेहतर परिवहन नेटवर्क उपलब्ध होगा. रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

Trumpet Interchange Project Vidisha: जल्द होगा तैयार

सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी अहम

सिद्धांत सिंघई का कहना है कि पारंपरिक चौराहों पर सबसे बड़ा खतरा वाहनों के आमने-सामने आने और सड़कें काटने से पैदा होता है. लेकिन ट्रंपेट इंटरचेंज की रैंप आधारित संरचना इस समस्या को लगभग समाप्त कर देती है. यही कारण है कि इस तरह के इंटरचेंज को सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद प्रभावी माना जाता है. दुर्घटनाओं की संभावना कम होने से आम नागरिकों को अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा.

पर्यावरण को भी होगा लाभ

परियोजना का एक महत्वपूर्ण फायदा पर्यावरणीय दृष्टि से भी है. जब वाहन बार-बार रुकने और चलने के बजाय लगातार चलते रहते हैं, तो ईंधन की खपत घटती है. कार्बन उत्सर्जन कम होता है. प्रदूषण में कमी आती है. यातायात दक्षता बढ़ती है. इस प्रकार यह परियोजना हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करेगी.

मध्यप्रदेश की आधुनिक सड़क का नया प्रतीक

सिद्धांत सिंघई के अनुसार एनएचएआई द्वारा विकसित किया जा रहा यह ट्रंपेट इंटरचेंज केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के आधुनिक परिवहन विकास का प्रतीक माना जा रहा है. परियोजना पूर्ण होने के बाद यह लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएगी. साथ ही विदिशा की पहचान प्रदेश के उभरते हुए कनेक्टिविटी हब के रूप में और मजबूत होगी.

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