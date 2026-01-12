'सैंया जी दिलवा मांगेंगे'...गाने पर वन विभाग के रेस्ट हाउस में अश्लील डांस, वीडियो हो रहा वायरल

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अश्लील डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है. यह वीडियो कुमेली वन विभाग के रेस्ट हाउस का बताया जा रहा है. वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मां की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले रविवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में ओपेरा की आड़ में अश्लील डांस का आयोजन किया गया. इसका वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मैनपुर के एसडीएम तुलसी दास मरकाम को पद से हटा दिया था. साथ ही, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. यह कार्रवाई कलेक्टर के आदेश पर की गई है. साथ ही, मामले की जांच के लिए कलेक्टर के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है. जांच पूरी होने के बाद अश्लील डांस का आयोजन कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

बच्चे की आंखों की रोशनी के लिए अपनाया ईसाई धर्म, 20 साल बाद भी नहीं लौटी, बागेश्वर महाराज ने कराई परिवार की घर वापसी

एसडीएम समेत चार पर कार्रवाई

गरियाबंद जिले में अश्लील डांस और डांसर के ऊपर नोट उड़ाने का मामला सामने आया था. इस मामले में कलेक्टर ने डांसर पर नोट उड़ाने वाले एसडीएम को हटा दिया वाले एसडीएम तुलसी दास मरकाम को कलेक्टर ने पद से हटा दिया है, साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है. अब देखना यह होगा कि सूरजपुर प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी.

iPhone के लिए हदें पार, भतीजी ने प्रेमी संग बड़े पापा के घर डाला डाका, फिर की अय्याशी, 51.82 लाख का माल बरामद