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श्योपुर MLA बाबू जंडेल पर BJP का पलटवार, खरीद-फरोख्त के आरोप पर मानहानि केस की तैयारी

श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा BJP पर 5 करोड़ में खरीद-फरोख्त के आरोप के बाद पार्टी ने मानहानि केस की तैयारी शुरू कर दी है.

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श्योपुर MLA बाबू जंडेल पर BJP का पलटवार, खरीद-फरोख्त के आरोप पर मानहानि केस की तैयारी
राज्यसभा चुनाव : बाबू जंडेल के बयान पर बीजेपी सख्त, लीगल नोटिस की तैयारी

Babu Jandel Controversy: मध्यप्रदेश में हालिया राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भाजपा ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी का कहना है कि जंडेल ने बिना सबूत के पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है. इस मामले में बीजेपी की लीगल सेल जल्द ही नोटिस जारी कर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकती है. बयानबाजी के इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है.

राज्यसभा चुनाव के आरोपों पर गरमाई राजनीति

राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को 5 करोड़ रुपये तक में खरीदने की कोशिश की गई. इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गरम हो गया और अब भाजपा ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है.

BJP ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

श्योपुर भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने जंडेल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे झूठे आरोपों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नाम सार्वजनिक करने की चुनौती

भाजपा नेताओं ने जंडेल को चुनौती दी है कि यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है, तो वे सार्वजनिक रूप से उन नेताओं के नाम बताएं जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश की. उन्होंने कहा कि बार-बार बिना प्रमाण के आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है.

मानहानि का दावा करने की तैयारी

भाजपा की लीगल सेल इस पूरे मामले का कानूनी अध्ययन कर रही है. जानकारी के अनुसार, जल्द ही कांग्रेस विधायक को नोटिस भेजा जा सकता है और इसके बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. एक ओर कांग्रेस जहां आरोपों पर कायम है, वहीं भाजपा इसे पार्टी की छवि खराब करने की साजिश बता रही है.

कोई सबूत है तो उन्हें सामने लाएं : बीजेपी

बीजेपी जिलाध्यक्ष शशांक भूषण ने NDTV से कहा कि "बाबू जंडेल लगातार इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं. अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें सामने लाएं, वरना भाजपा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी."

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अजय राठौड़
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