सिवनी के जम्बो सीताफल को GI टैग, 200 ग्राम से 1 KG तक वजन; 3 हजार आदिवासी परिवारों व किसानों को होगा फायदा

Seoni Jumbo Custard Apple GI Tag: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के प्रसिद्ध ‘जम्बो सीताफल' को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिलने के बाद जिले के किसानों और आदिवासी परिवारों में उत्साह का माहौल है. अपने बड़े आकार, बेहतरीन स्वाद और विशिष्ट गुणवत्ता के लिए पहचाने जाने वाले इस सीताफल को करीब तीन वर्षों की प्रक्रिया के बाद यह राष्ट्रीय पहचान मिली है. सिवनी के छपारा क्षेत्र के भूतबंधानी और आसपास के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला यह फल अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान के साथ पहुंच सकेगा. GI टैग मिलने से न केवल उत्पाद की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि हजारों किसानों की आय में वृद्धि और निर्यात की संभावनाओं को भी बल मिलेगा.
तीन साल की कोशिश के बाद मिली बड़ी उपलब्धि
सिवनी के जम्बो सीताफल को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा मिलने के साथ ही यह प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में शामिल हो गया है. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुसार चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद महानियंत्रक (पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क) और रजिस्ट्रार (भौगोलिक संकेतक) कार्यालय ने इसे मंजूरी प्रदान की है.
आकार और स्वाद बनाते हैं इसे खास
सिवनी का जम्बो सीताफल अपने असाधारण आकार के कारण देशभर में अलग पहचान रखता है. सामान्य सीताफल की तुलना में इसका वजन 200 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक होता है. इसके अलावा इसकी मिठास, गूदा और गुणवत्ता इसे बाजार में खास बनाती है. क्षेत्र की लाल-भूरी मिट्टी में अधिक आयरन होने से इस सीताफल का स्वाद और औषधीय गुण बेहतर होते हैं.
देश के बड़े शहरों में पहले से है मांग
सिवनी के जम्बो सीताफल की मांग पहले से ही दिल्ली, मुंबई, नागपुर और कानपुर जैसे बड़े शहरों में है. अब GI टैग मिलने के बाद इसकी ब्रांडिंग और मजबूत होगी. इससे बाजार में नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और ग्राहकों को असली उत्पाद की पहचान मिल सकेगी.
3 हजार आदिवासी परिवारों की आजीविका से जुड़ा फल
यह सीताफल केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी है. अधिकारियों के अनुसार जिले के 3,000 से अधिक आदिवासी परिवार इसकी खेती और संग्रहण से जुड़े हुए हैं. GI टैग मिलने से इन परिवारों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है.
20 से 25 करोड़ का सालाना कारोबार
सिवनी जिले में करीब 695 हेक्टेयर क्षेत्र में जम्बो सीताफल का उत्पादन होता है. हर वर्ष लगभग 6,090 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ इस फल से 20 से 25 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग के बाद यह कारोबार और बढ़ सकता है.
प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
सिवनी का सीताफल केवल ताजे फल के रूप में ही नहीं बिकता, बल्कि इससे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं. इसके पल्प से आइसक्रीम, शेक, लस्सी, रबड़ी, बासुंदी और विभिन्न मिठाइयां बनाई जाती हैं. वहीं इसके पत्तों और छिलकों का उपयोग जैविक खाद और औषधीय उत्पादों में भी किया जाता है.
किसानों को संगठित करने की पहल
उद्यानिकी विभाग ने सीताफल उत्पादकों को संगठित करने के लिए जिले में दो किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए हैं. इसके साथ ही तीन सीताफल पल्प प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई हैं, जिससे किसानों को मूल्य संवर्धन का लाभ मिल रहा है.
निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे
GI टैग मिलने के बाद सिवनी के जम्बो सीताफल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलने की संभावना बढ़ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे. साथ ही क्षेत्र के कृषि-आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी.
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