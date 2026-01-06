Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी ने भरी दिल्ली की उड़ान; गणतंत्र दिवस पर होगा लता साहू सम्मान

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (Kabirdham District) जिले की ग्राम सेमो की लता साहू (Lata Sahu) ने बिहान योजना (Bihan Yojana) के माध्यम से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत संचालित इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है. लता साहू की आर्थिक स्थिति पहले सामान्य थी और सीमित आय के कारण परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल था. ऐसे समय में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ.

लखपति दीदी के नाम से बनी पहचान

महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें न केवल बचत की आदत पड़ी, बल्कि समूह के माध्यम से आजीविका ऋण भी प्राप्त हुआ. इस ऋण राशि का सदुपयोग करते हुए लता साहू ने टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय की शुरुआत की. प्रारंभ में छोटे स्तर पर शुरू किया गया यह व्यवसाय धीरे-धीरे उनकी आय का स्थायी और मजबूत साधन बन गया. समय पर कार्य, गुणवत्ता और निरंतर मेहनत के बल पर उनका व्यवसाय लगातार आगे बढ़ता गया, जिससे उनकी मासिक एवं वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

आज लता साहू “लखपति दीदी” के रूप में पहचानी जाती हैं. वे न केवल स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को आत्मसम्मान के साथ पूरा करने में भी सक्षम बनी हैं.

वे न केवल खुद आर्थिक रूप से सशक्त हुईं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं. लता साहू कहती हैं, “बिहान योजना ने मुझे आत्मविश्वास दिया. समूह की ताकत और सही मार्गदर्शन से मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूं.” उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा. यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे कबीरधाम जिले के लिए गर्व का क्षण है.

यह भी पढ़ें : MP में 'नमामि गंगा अभियान' की तरह 'नमामि नर्मदे परियोजना' पर होगा काम : CM मोहन यादव

यह भी पढ़ें : JNU Slogan Row: जेनएनयू के विवादित बयान पर BJP का हमला; MP के मंत्री ने देशद्रोह बताया, विधायक ने आतंकी कहा

यह भी पढ़ें : MP Anganwadi Bharti: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के 4767 पदों पर भर्ती, जानिए कहां और कैसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें : Indore Water Scam: भागीरथपुरा त्रासदी; मृतकों के परिजनों से PCC चीफ व नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात, जानिए मांगें