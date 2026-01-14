विज्ञापन
अश्लील डांस को 'कला' बताने वाले मंत्री रामविचार नेताम कौन? नौकरी छोड़ राजनीति में आए, पत्नी धान काटती देखी गईं

Minister Ramvichar Netam Statement: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर वन विभाग रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस के समर्थन में मंत्री रामविचार नेताम के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है. कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री नेताम ने इसे कला का हिस्सा बताया. जानिए, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए नेताम का सियासी सफर कैसा है.

कृषि एवं आदिम जाति कल्याण रामविचार मंत्री नेताम.

Minister Ramvichar Netam Controversy: सूरजपुर जिले के वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस के समर्थन में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम आ गए हैं. 13 जनवरी को उन्होंने कोरिया जिले में कहा कि कला का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें केवल सीता-राम नाम का जाप या भजन कीर्तन ही शामिल नहीं हैं. वन विभाग के रेस्ट हाउस में भी अगर कला जागृत हो जा रही है, तो इसमें क्या गलत है. वहां पर फोटो- वीडियो लेने के लिए किसने कहा था. आइए, जानते हैं कौन हैं मंत्री राम विचार नेताम और कैसा है उनका सियासी सफर...?     

दरअसल, रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की रामानुजगंज विधानसभा से छठवीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं. इससे पहले वे चार बार पाल विधानसभा और एक बार रामानुजगंज विधानसभा से विधायक बन चुके हैं.  मंत्री रामविचार नेताम एक बाद राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं. उन्हें भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है. 
पत्नी और बेटी भी राजनीति में 

मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी पुष्पा नेताम हैं. दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हैं. साल 2009 में पुष्पा नेताम भी राजनीति में आईं और अविभाजित सरगुजा की जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं थीं. जिला विभाजन के बाद साल 2014 में वे बलरामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं, इसके बाद 2019 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं. मंत्री नेताम की बेटी निशा नेताम भी बलरामपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं.  

करोड़़ों की संपत्ति 

पिछले विधानसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र के अनुसार, रामविचार नेताम के पास 6.92 की सपत्ति है.    

इन पदों पर रह चुके हैं रामविचार नेताम

एक मार्च 1962 को बलरामपुर के सनावल ग्राम में जन्में रामविचार नेताम ने स्नातक तक शिक्षा ली है. सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1990 में की थी, तब छत्तीसगढ़ मध्य पद्रेश का ही हिस्सा हुआ करता था. उन्होंने अपने पहले चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता हीरालाल मराबी को चुनाव हराया था. इसके अलावा वे साल 2000 से 2002 तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य भी रह चुके हैं. 2000 से 2003 तक भाजपा अविभाजित जिला सरगुजा के अध्यक्ष रहे. साथ ही 2005 से 2008 तक गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री, 2008 से 2012 तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, 2012 से 2013 तक जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं.  साल 2014 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री भी बनाया गया था, इसके बाद 2015 में राष्ट्रीय प्रभारी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड के प्रभारी बनाए गए. वर्ष 2016 से 2020 तक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे. जून 2016 से जून 2022 तक दे राज्यसभा से सांसद चुने गए थे.

खेत में काम करती पत्नी की तस्वीर हुई थी वायरल

22 नवंबर 2025 को कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा नेताम खेतों में काम करती दिखी थीं. वे खेत में धान की कटाई कर रहीं थी. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं थी.

