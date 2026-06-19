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राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस: सोनम की जमानत को चुनौती देगी मेघालय पुलिस, DGP बोले- जांच में कोई आंच नहीं

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय पुलिस अदालत का रुख करेगी. DGP ने जांच पर भरोसा जताया, वहीं मृतक की मां ने न्याय की मांग दोहराई.

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राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस: सोनम की जमानत को चुनौती देगी मेघालय पुलिस, DGP बोले- जांच में कोई आंच नहीं
राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़, DGP बोले- जमानत आदेश के खिलाफ जाएंगे

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. मामले की मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ अब मेघालय पुलिस उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है. मेघालय के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इदाशिशा नोंगरांग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जमानत आदेश को चुनौती देगी और मामले को मजबूती से आगे बढ़ाएगी. इस बीच जांच प्रक्रिया में कथित त्रुटियों को लेकर उठे सवालों पर भी पुलिस ने अपना पक्ष रखा है. दूसरी ओर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने सोनम के व्यवहार और रिहाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए जल्द न्याय की मांग की है.

सोनम की जमानत को चुनौती देने की तैयारी

मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया है कि वह सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत से सहमत नहीं है. डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने कहा कि पुलिस अदालत के उस आदेश को चुनौती दे रही है, जिसके तहत मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को मामले के साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं पर पूरा भरोसा है.

जांच में कथित त्रुटियों पर पुलिस का जवाब

मामले की जांच के दौरान कुछ दस्तावेजों में कानूनी धाराओं के उल्लेख को लेकर सवाल उठे थे. इस पर डीजीपी नोंगरांग ने कहा कि यह केवल तकनीकी त्रुटि थी और इसका जांच की निष्पक्षता या अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. उन्होंने बताया कि ट्रांजिट रिमांड और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं में सही धाराओं का उल्लेख किया गया था. गड़बड़ी केवल एक दस्तावेज तक सीमित थी.

‘जटिल मामला था, अधिकारियों को थोड़ी छूट मिलनी चाहिए'

डीजीपी ने जांच अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि मामला अत्यंत जटिल था क्योंकि इसमें कई आरोपी और विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएं शामिल थीं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई तकनीकी त्रुटि सामने आती है तो उसे पूरे मामले की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए. मेघालय पुलिस का दावा है कि उसके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं.

राजा रघुवंशी की मां ने उठाए सवाल

सोनम रघुवंशी के जमानत पर बाहर आने और मीडिया के सामने आने के बाद मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा कि सोनम पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद नहीं हैं और यदि वह निर्दोष होती तो उनका बेटा आज जीवित होता. उमा रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम के व्यवहार में किसी प्रकार का पछतावा दिखाई नहीं देता.

नेपाल भागने के आरोपों का भी किया जिक्र

उमा रघुवंशी ने कहा कि पूर्व में कई बार अदालत में पेशी की तारीखें आईं, लेकिन सोनम उपस्थित नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते परिवार की ओर से उसके नेपाल भागने की आशंका जताई गई थी. हालांकि इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है.

‘हम सिर्फ न्याय चाहते हैं'

राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी मांग न्याय है. उन्होंने अदालत से मामले की शीघ्र सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की. उनका कहना है कि लंबे समय से यह मामला चल रहा है और परिवार अब अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा है.

सोनम के परिवार पर भी लगाए आरोप

उमा रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम के परिवार के कुछ सदस्य उसकी मदद कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के कुछ लोगों ने पहले न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में वे अपनी बहन के पक्ष में खड़े दिखाई दिए. हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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लेखक के बारे में
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अजय कुमार पटेल
उप समाचार संपादक
कुछ नया जानने, सीखने और नया करने की ललक के साथ आगे बढ़ना है. इसी सोच के साथ पत्रकारिता कर रहा हूं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश... और पढ़ें
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