इंदौर दूषित पानी कांड में राहुल गांधी की एंट्री, कांग्रेस ने अपने 71 नेताओं को भागीरथपुरा आने से क्यों रोका?

Rahul Gandhi Indore Visit: इंदौर दूषित पानी कांड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है. 23 मौतों के बाद राहुल गांधी 17 जनवरी 2026 को इंदौर पहुंचेंगे. उनके इंदौर दौरे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों को खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.
दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में घरों में सप्लाई हुए दूषित पानी को पीने से दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं. इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और इंदौर में पहले ही कई प्रदर्शन किए जा चुके हैं.
मरने वालों के घर जाएंगे राहुल गांधी?
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंदौर पुलिस से भागीरथपुरा में पांच घंटे तक धरना देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल तीन घंटे की अनुमति दी गई है. ऐसे में राहुल गांधी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे. फिलहाल उन्हें मृतकों के परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं मिली है.
कांग्रेस के दिग्गज भी रहेंगे मौजूद
17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठेंगे. इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे. धरना स्थल से राहुल गांधी का संबोधन जिला और ब्लॉक स्तर तक लाइव प्रसारित किया जाएगा.
इंदौर दूषित पानी कांड टाइमलाइन (Indore Water Case Timeline)
28–30 दिसंबर 2025 | शुरुआती संकट
- इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की सप्लाई शुरू.
- उल्टी, दस्त और बुखार जैसी शिकायतें सामने आने लगीं.
29 दिसंबर 2025 | पहली मौत
- 70 वर्षीय नंदलाल की दूषित पानी पीने के कारण मृत्यु हुई.
- यह घटना पूरे इलाके में चिंता और भय का कारण बनी.
30 दिसंबर 2025 | लापरवाही के आरोप
- बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे. सिलसिला थमा ही नहीं.
- स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जल आपूर्ति विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए.
31 दिसंबर 2025 | तकनीकी कारण और कार्रवाई
- मेन पाइपलाइन में लीकेज पाया गया.
- नगर निगम ने मरम्मत, फ्लशिंग, क्लोरीनेशन और सैंपल टेस्टिंग के बाद ही जल आपूर्ति बहाल करने का निर्णय लिया.
- जोनल अधिकारी (जोन 4), सहायक यंत्री और प्रभारी सहायक यंत्री PHE को निलंबित.
- प्रभारी उपयंत्री PHE को सेवा से पृथक किया. जांच समिति गठित की गई.
1 जनवरी 2026 | पानी की जांच रिपोर्ट
- इंदौर नगर निगम को रिपोर्ट में बताया गया कि पानी के एक-तिहाई नमूनों में बैक्टीरियल संक्रमण पाया गया.
2 जनवरी 2026 | लैब रिपोर्ट और स्वास्थ्य आंकड़े
- इंदौर CMHO डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि पाइपलाइन लीकेज से पानी दूषित हुआ. स्वास्थ्य आंकड़े: 294 मरीज अस्पताल में भर्ती, 93 डिस्चार्ज.
3 जनवरी 2026 | स्वास्थ्य संकट और जीबीएस बीमारी
- करीब 150 मरीज अभी भी उपचाररत.
- भागीरथपुरा की निवासी पार्वती बाई में GBS बीमारी की पुष्टि.
- इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाया गया.
- IAS क्षितिज सिंघल को नया नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया.
11 जनवरी 2026 | कांग्रेस की न्याय यात्रा
- इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के बड़ा गणपति चौराहा से राजवाड़ा तक न्याय यात्रा. भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने.
- कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को एक करोड़ रुपए मुआवजा व जिम्मेदारों पर हत्या का मामला दर्ज की मांग की.
जनवरी 2026 (दूसरा सप्ताह)
- दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 23 तक पहुंची. कई मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती.
14 जनवरी 2026 | राहुल गांधी का दौरा
- राहुल गांधी का इंदौर दौरा बना. कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किए.
17 जनवरी 2026 | इंदौर में धरना
- राहुल गांधी का भागीरथपुरा में धरना कार्यक्रम प्रस्तावित.
- सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन करेंगे.
- कांग्रेस नेता 71 जिला मुख्यालयों पर समानांतर धरना देंगे.
