इंदौर दूषित पानी कांड में राहुल गांधी की एंट्री, कांग्रेस ने अपने 71 नेताओं को भागीरथपुरा आने से क्यों रोका?

Rahul Gandhi Indore Visit: इंदौर दूषित पानी कांड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है. 23 मौतों के बाद राहुल गांधी 17 जनवरी 2026 को इंदौर पहुंचेंगे. उनके इंदौर दौरे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों को खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में घरों में सप्लाई हुए दूषित पानी को पीने से दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं. इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और इंदौर में पहले ही कई प्रदर्शन किए जा चुके हैं.

अब राहुल गांधी खुद मोर्चा संभालने जा रहे हैं. वह 17 जनवरी 2026 को भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी कांड के विरोध में धरने पर बैठेंगे. राहुल गांधी के धरने की सूचना मिलते ही प्रदेश के सभी 71 जिला अध्यक्ष इंदौर पहुंचने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन पार्टी संगठन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी जिला अध्यक्ष अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर ही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना देंगे.

मरने वालों के घर जाएंगे राहुल गांधी?

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंदौर पुलिस से भागीरथपुरा में पांच घंटे तक धरना देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल तीन घंटे की अनुमति दी गई है. ऐसे में राहुल गांधी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे. फिलहाल उन्हें मृतकों के परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं मिली है.

कांग्रेस के दिग्गज भी रहेंगे मौजूद

17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठेंगे. इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे. धरना स्थल से राहुल गांधी का संबोधन जिला और ब्लॉक स्तर तक लाइव प्रसारित किया जाएगा.

इंदौर दूषित पानी कांड टाइमलाइन (Indore Water Case Timeline)

28–30 दिसंबर 2025 | शुरुआती संकट

29 दिसंबर 2025 | पहली मौत

70 वर्षीय नंदलाल की दूषित पानी पीने के कारण मृत्यु हुई.

यह घटना पूरे इलाके में चिंता और भय का कारण बनी.

30 दिसंबर 2025 | लापरवाही के आरोप