Priya Mehra Bhopal: भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में 23 वर्षीय छात्रा प्रिया मेहरा की संदिग्ध मौत का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है. तीन दिन बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस बीच शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में सामने आए नए तथ्यों ने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना दिया है.

एडिशनल डीसीपी जोन-4 मलकीत सिंह ने बताया कि चूनाभट्टी क्षेत्र की पालिका सोसायटी से एक युवती को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था. हैरानी की बात यह है कि जो व्यक्ति उसे अस्पताल लेकर गया, वही इस पूरे मामले में संदेही है. डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया था.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जो युवक युवती को अस्पताल लेकर गया था, उसकी मृतका से पहले से जान-पहचान थी. शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है, जिसमें मौत की वजह गंभीर चोटें और ऊंचाई से गिरना सामने आया है. हालांकि पुलिस अब भी फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की पूरी वजह स्पष्ट हो सके.

जानकारी के मुताबिक प्रिया मेहरा 7 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे घर से नूतन कॉलेज जाने के लिए निकली थी. दोपहर करीब 1 बजे उसके परिजनों को जेपी अस्पताल से सूचना मिली कि प्रिया की मौत हो गई है. बाद में जांच में सामने आया कि प्रिया कॉलेज नहीं पहुंची थी, बल्कि अपने दोस्त कपिल तुषार से मिलने चूनाभट्टी इलाके में स्थित एक होमस्टे गई थी.

बताया जा रहा है कि होमस्टे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. पुलिस की शुरुआती जांच में इस झगड़े की पुष्टि हुई है. इसके बाद प्रिया दूसरी मंजिल से गिर गई. गिरने के बाद कपिल तुषार और उसके दोस्त उसे जेपी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद आरोपी और उसके साथी अस्पताल से फरार हो गए.

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रिया के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया. शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन दो दिन बाद परिजनों ने दानिश कुंज चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और हत्या का आरोप लगाया.

परिजनों का कहना है कि कपिल पिछले एक साल से प्रिया को परेशान कर रहा था और दोनों पहले पड़ोसी भी रह चुके थे. परिजनों के आरोप और नए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कपिल तुषार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह के मुताबिक आरोपी की तलाश में खंडवा समेत कई जगहों पर पुलिस टीमें भेजी गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

