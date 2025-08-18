विज्ञापन
विशेष लिंक

आखिर कहां गईं अर्चना तिवारी ? 12 दिनों बाद भी सुराग तक नहीं, मिडघाट के जंगलों में तलाश तेज

इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही छात्रा अर्चना तिवारी का 12 वें दिन भी कोई सुराग नहीं लगा है.अब आशंका जताई जा रही है कि अर्चना मिडघाट के जंगलों में कहीं गिर गई हैं. इसी वजह से GRP और वन विभाग की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. मिडघाट जंगल का हिस्सा बुधनी से बरखेड़ा के बीच में है.

Read Time: 3 mins
Share
आखिर कहां गईं अर्चना तिवारी ? 12 दिनों बाद भी सुराग तक नहीं, मिडघाट के जंगलों में तलाश तेज

Archana Tiwari missing News: इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही छात्रा अर्चना तिवारी का 12 वें दिन भी कोई सुराग नहीं लगा है. वो बीते सात अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से अपने गृहनगर कटनी के लिए निकलीं थीं. इसके लिए वे इंदौर स्टेशन से ही इंदौर-बिलासपुर ट्रेन में सवार हुई थीं लेकिन जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना उसमें नहीं थीं. अब आशंका जताई जा रही है कि अर्चना मिडघाट के जंगलों में कहीं गिर गई हैं. इसी वजह से GRP और वन विभाग की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. मिडघाट जंगल का हिस्सा बुधनी से बरखेड़ा के बीच में है. इस बीच भोपाल रेल मंडल के SP राहुल कुमार लोढ़ा खुद इस मिसिंग केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. NDTV से राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया- 20 से 25 पुलिस कर्मियों की 3 टीमें गायब छात्रा की तलाश में जुटी हैं.

मिडघाट के जंगल में भी तलाशी

SP लोढ़ा के मुताबिक पुलिस गुमशुदगी से लेकर साजिश के एंगल तक जांच कर रही है. अर्चना की अंतिम लोकेशन इटारसी के पास मिला है. उन्होंने मोबाइल पर आखिरी बार भोपाल में अपने परिवार के लोगों से बात की थी. सहयात्रियों के मुताबिक भी अर्चना भोपाल तक सीट पर ही थीं. अब मिडघाट जंगल का एंगल आने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसमें डॉग स्क्वॉड की मदद भी ली जा रही है.

अपहरण की आशंका नहीं: पुलिस

 पुलिस के मुताबिक अर्चना के अपहरण की आशंका बेहद कम है क्योंकि उस दिन ट्रेन में काफी भीड़ थी. लोग कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आश्रम से लौट रहे थे. इसके अलावा अर्चना चूंकि वकालत भी कर रही थी लिहाजा कोई उन्हें आसानी से बहला-फुसला कर कहीं ले जाए इसकी आशंका भी कम ही है. अर्चना के CDR डिटेल्स की भी जांच की जा रही है ताकि वहां से भी कोई सुराग हाथ लगे. पुलिस उन लोगों से भी वन टू वन पूछताछ कर रही है जिससे अर्चना की बातें होती थीं. पुलिस ने ट्रेन के टीसी, अटेंडर के साथ-साथ साथी यात्रियों से भी पूछताछ की है. इसके अलावा अर्चना तिवारी के यात्रा रूट के सभी स्टेशनों की CCTV फुटेज की भी जांच की गई है. फिलहल किसी CCTV फुटेज में वो नहीं दिखी हैं. इंदौर से कटनी तक के सभी स्टेशनों में तलाशी के अलावा पुलिस ने बिलासपुर के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों की भी जांच की है.

ये भी पढ़ें: Viral Video: राजधानी भोपाल में सड़क पर घूमता नजर आया टाइगर, सामने Tiger को देख कपल के छूटे पसीने

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Archana Tiwari Missing, Madhya Pradesh News, Indore News, Indore-Bilaspur Train
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com