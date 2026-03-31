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27 नक्सलियों ने 100 हथियारों के साथ सौंपा अपना 'बैंक', 7 किलो सोना समेत खजाना देख पुलिस रह गई दंग

छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त भारत अभियान के अंतिम दिन बड़ी सफलता मिली. नक्सलियों ने अपना तथाकथित बैंक सुरक्षाबलों को सौंप दिया, जिसमें 3 करोड़ रुपये नकद और 7 किलो सोना बरामद हुआ. 16 लाख के इनामी महिला नक्सलियों समेत 25 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़ संविधान पर भरोसा जताते हुए आत्मसमर्पण किया.

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27 नक्सलियों ने 100 हथियारों के साथ सौंपा अपना 'बैंक', 7 किलो सोना समेत खजाना देख पुलिस रह गई दंग
  • नक्सल मुक्त भारत अभियान के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में 25 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले.
  • आत्मसमर्पण के दौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के बैंक से 3 करोड़ रुपए नकदी और 7.2 किलो सोना बरामद किया.
  • बरामद हथियारों में इंसास LMG राइफल, AK-47 और .303 राइफल सहित कई घातक हथियार शामिल थे.
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Naxal Mukta Operation India: नक्सल मुक्त भारत अभियान के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है. सुरक्षाबलों के कड़े दबाव के बीच नक्सलियों ने पहली बार अपने तथाकथित “बैंक” को ही सुरक्षाबलों के हवाले कर दिया. इस दौरान न सिर्फ हथियार छोड़े गए, बल्कि करोड़ों रुपये की नकदी और किलोभर सोना भी बरामद हुआ. इसके साथ ही 16 लाख के इनामी महिला नक्सलियों समेत 25 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए संविधान पर भरोसा जताया है.

सुकमा से सलीम शेख और बीजापुर से पंकज भदौरिया की रिपोर्ट...

अंतिम दिन 25 से अधिक नक्सलियों ने डाले हथियार

नक्सल मुक्त भारत अभियान की डेडलाइन के आखिरी दिन सुकमा जिले में बड़ा बदलाव देखने को मिला. कुल 25 से अधिक नक्सलियों ने 100 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया. इसके साथ ही सुकमा जिले में दो महिला नक्सलियों ने भी हथियार डाले, जिन पर 8‑8 लाख रुपए का इनाम घोषित था. लंबे समय से जंगलों में सक्रिय ये नक्सली अब मुख्यधारा में लौट आए हैं.

नक्सलियों के ‘बैंक' से मिला 14 करोड़ से ज्यादा का डंप

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया. कार्रवाई में कुल 14 करोड़ 6 लाख रुपए का डंप बरामद किया गया. इसमें 7.2 किलो सोना शामिल है, जिसकी कीमत करीब 11.16 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि 2.90 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं. इसे नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

16 लाख की दो महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर.

16 लाख की दो महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर.

जंगल में छिपाया गया था कैश और हथियार

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रहे सर्च अभियान के दौरान यह सफलता मिली. लगातार दबाव बढ़ने पर नक्सली अपने हथियार और नकदी जंगलों में छिपाकर पीछे हटने लगे थे. आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से मिले इनपुट के आधार पर विशेष सर्चिंग कर यह डंप बरामद किया गया.

ऑटोमैटिक हथियार और नकद भी जब्त

बरामद सामग्री में 3 करोड़ रुपए नकद के साथ कई घातक हथियार शामिल हैं. इसमें एक इंसास LMG राइफल, दो AK‑47, तीन .303 राइफल, AK‑47 के 14 राउंड और 303 के 13 राउंड शामिल हैं. सुरक्षाबलों के अनुसार, यह नक्सलियों की ताकत पर सीधा प्रहार है.

16 लाख के दो इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

केकेबीएन डिवीजन (ओडिशा) से जुड़े दो माओवादी कैडर ने 31 मार्च को सुकमा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. यहां पर आत्मसमर्पण करने वालों में जनिला उर्फ मड़कम हिंडमे (30 वर्ष), ग्राम एलगुंडा और सोनी उर्फ माड़वी कोसी (24 वर्ष), ग्राम गोरगुंडा शामिल हैं. दोनों कंपनी नंबर‑08 के सदस्य थे और लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे.

नक्सलियों ने सौंपे 100 से ज्यादा हथियार.

नक्सलियों ने सौंपे 100 से ज्यादा हथियार.

‘पूना मार्गेम' अभियान से बदली सोच

छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत सुकमा पुलिस “पूना मार्गेम” यानी पुनर्जीवन अभियान चला रही है. इसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा, आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया जा रहा है. इसी नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने रक्षित केंद्र सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर किया.

एसपी का दावा- नक्सली संगठन अंतिम दौर में

सुकमा के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इतने बड़े डंप की बरामदगी और इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण से साफ है कि माओवादी संगठन कमजोर पड़ चुका है. उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली नेटवर्क अब लगभग खत्म होने की कगार पर है. एसपी के मुताबिक, अब दूरस्थ इलाकों तक सड़क, बिजली और विकास कार्य पहुंचने लगे हैं. इससे ग्रामीणों को हिंसा से दूर रहकर मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है, और नक्सल प्रभावित इलाके अब धीरे‑धीरे विकास की राह पर बढ़ रहे हैं.

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