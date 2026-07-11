दतिया: पार्टी ने बहुत दिया... मुझमें कुछ कमी रही है', टिकट नहीं मिलने पर NDTV से बोले नरोत्तम मिश्रा 

टिकट नहीं मिलने पर क्या बोले भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा.
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई. उनके समर्थक सड़क पर उतर गए और फिर जमकर बवाल काटा. लेकिन, अब यह विवाद लगभग शांत हो गया. इस पूरे सियासी घमासान के बीच NDTV ने नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत. टिकट नहीं मिलने मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत दिया है, 6 बार चुनाव जीता हूं. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि राजनीति में इस तरह के घटनाक्रम घटते रहते हैं.
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं चयन समिति में भी रह चुका हूं. टिकट मिलने और कटने की प्रक्रिया मुझे मालूम हैं. पार्टी दूर तक देखती है, दूर तक सोचती है. उन्होंने कुछ अच्छा देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है. उन्होंने कहा कि कुछ कमी हमारे अंदर हुईं हैं, जो मुझे दिखाई नहीं नहीं दे रही होंगी. उस पर हम सुधार करेंगे. कांग्रेस के तंज को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा- हमने कांग्रेस खाली कर दी थी,उन्हें इसी बात की पीड़ा है.
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