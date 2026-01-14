विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र और MP पुलिस की रतलाम में बड़ी कार्रवाई, हुसैन टेकरी से 10 किलो MD जब्त, ड्रग की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

मुंब्रा पुलिस ने रतलाम पुलिस के सहयोग से जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई कर दो एमडी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
महाराष्ट्र और MP पुलिस की रतलाम में बड़ी कार्रवाई, हुसैन टेकरी से 10 किलो MD जब्त, ड्रग की कीमत जानकर रह जाएंगे दंग
MP Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी तस्कर.

महाराष्ट्र की मुंब्रा और रतलाम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो एमडी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह संयुक्त कार्रवाई रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र स्थित हुसैन टेकरी इलाके में की गई, जहां से आरोपियों को हिरासत में लिया गया. आरोपियों के पास से  पास से 10 किलो से अधिक एमडी ड्रग बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में मुंबई में एमडी ड्रग की एक खेप पकड़ी गई थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह मादक पदार्थ मंदसौर जिले से सप्लाई होना बताया था. इसके बाद मुंब्रा पुलिस ने जाल बिछाते हुए तस्करों से संपर्क किया और 10 किलो एमडी ड्रग की डील फाइनल की. तस्करों ने रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में माल की डिलीवरी देना तय किया.

दो तस्कर गिरफ्तार

पुख्ता सूचना के आधार पर मुंब्रा पुलिस की टीम रतलाम पहुंची. रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जावरा पुलिस के साथ एक संयुक्त टीम का गठन किया गया. तय रणनीति के तहत हुसैन टेकरी इलाके में दबिश दी गई, जहां से दो तस्करों को मौके पर ही पकड़ लिया गया. तलाशी के दौरान उनके बैग से 10 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई. 

3 लाख में फर्जी हथियार लाइसेंस, MP, यूपी और जम्मू–कश्मीर तक फैला नेटवर्क, कहीं भी ले जाने की सुविधा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा

एक आरोपी हो गया फरार

कार्रवाई के दौरान एक अन्य तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में रतलाम पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मंदसौर जिले के निवासी हैं. फिलहाल, मुंब्रा पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाएगी, जहां उनसे आगे की विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

अपराध की दुनिया का राजू असल में आबिद, CBI अधिकारी- साधु बना, शौक रइसों वाले; 14 राज्यों के 'डकैत' की कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhya Pradesh Crime News,  Madhya Pradesh News, Mp News, Mp Latest,   Maharashtra News 
Get App for Better Experience
Install Now