MP Weather Update: मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुआ मौसम का कहर! 16 जिलों में आंधी-तूफान और भारी बारिश के आसार

मध्य प्रदेश में मौसम अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ घंटों में 16 जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है. वहीं 35 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. मौसम विभाग ने विशेष रूप से शाम और रात के समय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की.

16 जिलों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है उनमें निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना, चित्रकूट, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, बांधवगढ़, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, कटनी, दमोह और सागर शामिल हैं. इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई है.

35 जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के संकेत

प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रतनगढ़, शिवपुरी, कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, उदयगिरि, भोपाल, बैरागढ़, सीहोर, शाजापुर, आगर-मालवा, हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, देवास, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा, रायसेन, भीमबेटका, सांची, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कान्हा और डिंडौरी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

कई इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने की संभावना है. बादलों की आवाजाही और नमी के कारण कई जिलों में दिनभर मौसम बदला हुआ रह सकता है. कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर जलभराव जैसी स्थिति बनने की आशंका है.

लोगों के लिए जारी की गई सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग का कहना है कि गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति में खुले मैदानों, पेड़ों और ऊंचे स्थानों से दूर रहें. किसान, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और खुले में काम करने वाले लोग मौसम की जानकारी पर नजर रखें और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.