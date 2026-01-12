विज्ञापन
सिंधिया ने खुद बताया दिमाग की हार्ड ड्राइव में क्या सेव? शिवपुरी में देश का 7वां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का ऐलान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में जिला समन्वय समिति की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि देश का सातवां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में खुलेगा, जिस पर 111 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इससे हजारों युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा. अडानी समूह की जैकेट फैक्ट्री से महिलाओं को रोजगार, रेलवे ओवरब्रिज, सिंचाई परियोजनाओं और ग्राम विकास योजनाओं को गति देने की बात भी कही गई. 

Jyotiraditya Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में जिला समन्वय समिति की बैठक ली.

Jyotiraditya Scindia: गुना–शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी सहित पूरे संसदीय क्षेत्र के विकास को अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव बताया. जिला समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने शिवपुरी को कई बड़ी सौगातें देने की घोषणा की. सिंधिया ने कहा कि देश का सातवां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में खोला जाएगा, जिस पर करीब 111 करोड़ रुपये की लागत आएगी. देशभर में डाक 24 से 48 घंटे में पहुंचाने की व्यवस्था अब भारत की नई पहचान है. उन्होंने कहा कि अडानी समूह की जैकेट फैक्ट्री से स्थानीय महिलाओं और लोगों को रोजगार मिल रहा है.  

दरअसल, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और गुना–शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी दौरे के अंतिम दिन रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में जिले में संचालित विकास कार्यों, रोजगार के अवसरों, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और आमजन की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अफसरों से संवाद किया. सिंधिया ने कहा कि जिले से जुड़ी हर बात उनकी हार्ड ड्राइव में फीड है और इन मुद्दों के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

योजना को नए सिरे से किया लागू 

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने केंद्र सरकार की जी राम जी योजना का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों से जनता को भ्रमित करने का काम करती आई है. जिस योजना को पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार कर नए सिरे से लागू किया है. यह आधुनिक ग्राम विकास योजना है, उन्होंने कहा कि पुरानी मनरेगा और जी राम जी योजना के बीच कोई अंतर नहीं होगा. इस योजना के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा. सभी कार्यों का डिजिटलीकरण और जियो टैगिंग होगी. भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा. साथ ही देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

तीन हजार युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण 

सिंधिया ने शिवपुरी के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा करते हुए कहा कि देश में वर्तमान में केवल छह पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं, लेकिन अब शिवपुरी में सातवां केंद्र खुलेगा. इस परियोजना में हर साल ढाई में तीन हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसे एक वर्ष के भीतर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, सिंधिया ने माधव टाइगर रिजर्व स्थित सागर झील की बदहाली पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जलकुंभी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तक सफाई जरूरी है. झील में पहुंच रही गंदगी को रोकने के साथ जलकुंभी के बीजों को भी नष्ट करना होगा.

जैकेट फैक्ट्री में महिलाओं को मिलेगा रोजगार

रेलवे और सिंचाई परियोजनाओं पर बात करते हुए सिंधिया ने बताया कि पोहरी रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज के रेलवे हिस्से का टेंडर और वर्क ऑर्डर 30 जनवरी तक जारी हो जाएगा. इस निर्माण को पूरा होने में करीब 18 महीने का समय लगेगा. वहीं, संनघटा सिंचाई परियोजना जनवरी 2027 तक पूरी कर ली जाएगी. बदरवास में अडानी समूह की जैकेट फैक्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक इसका उद्घाटन हो जाएगा. शुरुआत में 500 महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जो आगे चलकर 1500 तक पहुंचेगा. इससे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

